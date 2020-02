Pulwama Attack : 'मी भाग्यशाली...' वीरेंद्र सेहवागची पोस्ट होतेय व्हायरल!

गेल्या वर्षी १४ फेब्रुवारीला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखील पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफच्या) ताफ्यावर हल्ला केला या घटनेस आज एक वर्ष पूर्ण झाले. जम्मू-काश्मीरच्या पुलवामा येथे झालेल्या या भ्याड हल्ल्यात सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले.

विविध स्तरातील देशभरातील नागरिकांनी या जवानांना आदरांजली वाहिली. टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवागनेही आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून या हल्लातील शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. या पोस्टची सध्या सोशल मीडियात खूप चर्चा होत आहे. अनेकांनी सेहवागची ही पोस्ट व्हायरल केली आहे.

त्याचं कारणही विशेष आहे. पुलवामा हल्ल्यातील २ शहीद जवानांच्या मुलांना सेहवागने दत्तक घेतले आहे. ही दोन्ही मुले झज्जर येथील सेहवाग इंटरनॅशनल बोर्डिंग स्कूलमध्ये सेहवागच्या मार्गदर्शनाखाली क्रिकेटचे धडे गिरवत आहेत. सेहवागने या दोन्ही मुलांचे क्रिकेट खेळत असतानाचे फोटो शेअर करत ही माहिती दिली.

Son of Heroes !

What a privilege to be able to have these two at @SehwagSchool and have the fortune to contribute to their lives.

Batsman - Arpit Singh s/o Pulwama Shaheed Ram Vakeel &

Bowler- Rahul Soreng s/o Pulwama Shaheed Vijay Soreng.

Few things can beat this happiness ! pic.twitter.com/Z7Yl4thaHd — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 16, 2019

उत्तर प्रदेशच्या इटावा येथील शहीद राम वकिल यांचा मुलगा अर्पित सिंह आणि झारखंडच्या रांची मधील शहीद विजय सोरेंग यांचा मुलगा राहुल सोरेंग हे सेहवागच्या बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिकत आहेत. या दोघांच्या शिक्षणाचा खर्च सेहवागने उचचला आहे.

अर्पित आणि राहुल या दोघांचे फोटो शेअर करत सेहवागने म्हटले आहे की, 'एक वर्षापूर्वी आजच्याच दिवशी आपल्या बहादूर जवानांवर भ्याड हल्ला झाला. या हल्ल्यात शहीद झालेल्या सर्व जवानांना विनम्र श्रद्धांजली. मी शेअर केलेल्या फोटोमध्ये बॅटिंग करत असलेला अर्पित सिंह आणि बॉलिंग करत असलेला राहुल सोरेंग हे पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांची मुले आहेत. पण मला सांगायला गर्व वाटतो की, हे दोघे माझ्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत.'

You ARE soldiers!!!

You ARE loved beyond words!!!

Your ARE missed beyond measure!!! Remembering our @crpfindia #Bravehearts who laid down their lives during #PulwamaAttack this day in 2019#JaiHind pic.twitter.com/rfEiFw9ivf — BSF (@BSF_India) February 14, 2020

सेहवागच्या या पोस्टवर लाईक आणि कमेंटचा वर्षाव झाला आहे. त्याचा या कृतीबद्दल अनेकांनी त्याला सॅल्यूट ठोकला आहे, तर काहींनी तुमची ही कृती गौरवास्पद असून तुम्ही आमचे प्रेरणास्त्रोत आहात. 'नवाब ऑफ नजफगढ़' सेहवाग सर, तुम्ही खूप चांगले कार्य करत आहात, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, भारतीय वायुसेनेने पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या बालाकोट येथील अतिरेक्यांच्या तळावर हल्ला करत पुलवामा हल्ल्याचा बदला घेतला होता. ही घटना घडून आज ७-८ महिन्यांचा काळ उलटला आहे. त्यानंतर पुलवामा हल्ल्यातील शहीदांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी अनेकांनी पुढाकार घेतला. वीरेंद्र सेहवागचा टीम इंडियातील जोडीदार असलेल्या गौतम गंभीरनेही पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या १०० मुलांची जबाबदारी स्वीकारली आहे.