Pune News: पुण्याहून मुंबई, हैदराबादला बुलेट ट्रेन! विक्रमी दोन लाख ८१ हजार ३७७ कोटींची तरतूद, नेमका कसा मार्ग..

पुणे: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी दोन लाख ८१ हजार ३७७ हजार कोटींची सर्वात मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे. देशातील प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या सात हायस्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा रेल्वेसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले आहे. मुंबई - पुणे व पुणे - हैदराबाद हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरलाही (बुलेट ट्रेन) मंजुरी मिळाली आहे. २०२१-२२ मध्ये या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) रेल्वे बोर्डाला सादर झाला. तो सकारात्मक असल्यानेच अर्थसंकल्पात मंजुरी मिळाली..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.‘डीपीआर’ नुसार बुलेट ट्रेनचे पुण्यातील स्थानक हे उन्नत मार्गावरचे असेल. शिवाय शहराच्या मध्यवर्ती भागात नसेल. रिंगरोड व मेट्रो हे बुलेट ट्रेनच्या स्थानकाशी जोडले असतील, अशी माहिती ‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली..‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन’ने २०२१-२२ मध्येच याचा ‘डीपीआर’ रेल्वे बोर्डाला सादर केला. यात मुंबई ते हैदराबाद या एकत्रित मार्गाचा समावेश होता. मात्र, हे काम गतीने पूर्ण व्हावे, या करिता आता दोन भागात केले जाणार आहे. त्यामुळेच मुंबई ते पुणे व पुणे ते हैदराबाद असे स्वतंत्र कॉरिडॉरची घोषणा झाली. मुंबई ते पुणे दरम्यान घाट सेक्शन मोठ्या प्रमाणात असल्याने या भागात बोगद्यातूनच बुलेट ट्रेनचा मार्ग असणार आहे तर पुण्याहून हैदराबाद हा मार्ग मात्र उन्नत असणार आहे..‘कवच ४.०’ अधिक मार्गांवर लागू केली जाणारउद्योग, बंदरे आणि दळणवळण क्षेत्राला मोठा फायदा पोहोचविण्याची क्षमता असलेला दानकुनी ते सूरत या मालवाहतुकीसाठी समर्पित पूर्व–पश्चिम नवीन कॉरिडॉरची अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. अपघात टाळणे आणि प्रवाशांची सुरक्षितता वाढविण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात रेल्वे सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला असून स्वयंचलित रेल्वे सुरक्षा प्रणाली ‘कवच ४.०’ अधिक मार्गांवर लागू केली जाणार आहे. तोट्यातील किंवा सीमावर्ती भागातील रेल्वे मार्गांसाठी तसेच रेल्वे कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी सरकारकडून निधी दिला जाईल..वंदे भारतचा विस्तारअर्थसंकल्पात वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस यांसारख्या आधुनिक गाड्यांच्या विस्ताराला प्राधान्य देण्यात आले असून रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण, स्वच्छता, डिजिटल सुविधा, प्रवासी सोयींवर भर देण्यात आला आहे. समतोल विकासासाठी लहान व मध्यम शहरांमध्ये रेल्वेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. वेगवान, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह रेल्वे सेवा, नवीन रेल्वेमार्ग, दुहेरीकरण, विद्युतीकरण, सिग्नल सुधारणा माध्यमातून रेल्वे पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहेत.केंद्र सरकारच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वे मंत्रालयासाठी देण्यात आलेला निधी रेल्वे चालवणे, कर्मचाऱ्यांचा खर्च, पेन्शन तसेच नवीन रेल्वे लाईन, डबे, सुरक्षा आणि आधुनिकीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे..भांडवली खर्चासाठी तरतुदकेंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वे मंत्रालयाचा दैनंदिन खर्च आणि नवीन कामांसाठी भांडवली खर्चासाठी एकूण २ लाख ८१ हजार ३७७ कोटींची एकूण निव्वळ अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या दैनंदिन खर्चात कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते (१ लाख २३ हजार २२४ कोटी), निवृत्तीवेतन (७४ हजार ५०० कोटी), रेल्वे इंजिनसाठी डिझेल (७ हजार ९०४ कोटी), इलेक्ट्रिक रेल्वेसाठी वीज (२५ हजार १८३ कोटी), रेल्वे दुरुस्ती व देखभाल साहित्य (११ हजार २१९ कोटी), कंत्राटी सेवा व कामे (१५ हजार १५७ कोटी), रेल्वेला वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचे हप्ते (३५ हजार १३० कोटी) मिळून एकूण निव्वळ चालू खर्च सुमारे १ लाख ७३ हजार ५७७ कोटी आहे..ही कामे होणाररेल्वेच्या नवीन पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी केल्या जाणाऱ्या सुमारे २ लाख ७७ हजार ८३० कोटींच्या एकूण भांडवली खर्चात नवीन रेल्वे लाईन (३६ हजार ७२२ कोटी), रेल्वे मार्गांचे दुहेरीकरण (३७ हजार ७५० कोटी), गेज परिवर्तन (४ हजार ६०० कोटी), रेल्वे डबे, इंजिने व वॅगन्स (५२ हजार १०९ कोटी), रेल्वे रुळांचे नूतनीकरण (२२ हजार ८५३ कोटी) पूल आणि बोगदे (२ हजार ५५८ कोटी), सिग्नल व कवचसह दूरसंचार व्यवस्था ( ७ हजार ५०० कोटी), विद्युतीकरण प्रकल्प (५ हजार कोटी), रोड ओव्हरब्रिज आणि अंडरब्रिज ( ८ हजार २२५ कोटी), लेव्हल क्रॉसिंगवरील सुरक्षा कामे (८०० कोटी), वर्कशॉप व उत्पादन युनिट्स (३ हजार ८८८ कोटी) यांचा समावेश आहे..असा असणार मार्ग :मुंबई - पुणे - सोलापूर -हैदराबादएकूण अंतर : ७११ किलोमीटरस्थानक :नवी मुंबई : (भुयारी स्थानक) नवी मुंबई विमानतळाला जोडले जाईल.लोणावळा : (शहरापासून ४ किलोमीटर)पुणे : उन्नत स्थानक (लोणी काळभोर किंवा हडपसर परिसर) मेट्रो व रिंगरोडला जोडले जाईल.कुर्डुवाडी : उन्नत स्थानकसोलापूर : उन्नत स्थानककलबुर्गी (गुलबर्गा) : उन्नत स्थानकविकाराबाद : उन्नत स्थानकहैदराबाद : उन्नत स्थानकचौकट करणे.Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.५ ते ६ वर्षाचा कालावधी :पुणे ते मुंबई व पुणे ते हैदराबाद या मार्गासाठी यापूर्वीच ‘डीपीआर’ झाला असल्याने आता पुन्हा एकदा डीपीआरची आवश्यकता नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान ३ वर्षाची बचत झाली. भू संपादन झाल्यावर दोन टप्प्यात प्रकल्पाला सुरवात होईल. सुमारे ५ ते ६ वर्षात हा प्रकल्प मार्गी लागेल, असा अंदाज ‘नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन’च्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.प्रस्तावित कॉरिडॉरमुळे वेळेची बचतमुंबई ते पुणे : ४८ मि.पुणे ते हैदराबाद : १ तास ५५ मि.हैदराबाद ते बंगळूर : २ तासहैदराबाद ते चेन्नई : २ तास ५५ मि.चेन्नई ते बंगळूर : १ तास १३ मि.दिल्ली ते वाराणसी : ३ तास ५० मि.वाराणसी ते सिलिगुडी : २ तास ५५ मि. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.