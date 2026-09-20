Pune Businessman Cheating Wife : गर्लफ्रेंडसोबत मलेशियाला जाण्याचा प्लॅन; पत्नीला सांगितले बिझनेस ट्रिप, विमानतळावरच बिंग फुटले, पुण्यातील उद्योगपतीचा कारनामा

Malaysia trip with girlfriend : पुण्यातील एका ४६ वर्षीय उद्योगपतीने पत्नी आणि कुटुंबीयांना आपण बिझनेस ट्रिपसाठी मलेशियाला जात असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात तो गर्लफ्रेंडसोबत मलेशियाला जाण्याच्या तयारीत होता. मुंबई विमानतळावर इमिग्रेशन तपासणीदरम्यान गर्लफ्रेंडचा जुना पासपोर्ट आढळल्याने त्याचा हा प्लॅन फसला. त्यानंतर पत्नीपासून ही बाब लपवण्यासाठी उद्योगपतीने स्वतःच्या अपहरणाचा बनाव केल्याचे समोर आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यातील लाँड्री व्यवसायातील हा उद्योगपती गर्लफ्रेंडसोबत कुआलालंपूरला जाण्यासाठी मुंबई विमानतळावर पोहोचला होता. इमिग्रेशन तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी त्याच्या गर्लफ्रेंडचा पासपोर्ट तपासला. तिचा पासपोर्ट जुना असल्याचे आढळून आल्याने अधिकाऱ्यांनी तिला प्रवास करण्यास मज्जाव केला..यावेळी महिलेने आपला आधीचा पासपोर्ट हरवला असून त्याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधित पासपोर्टवर प्रवास करता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली.या प्रकारामुळे उद्योगपतीने मलेशियाचा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा प्रकार पत्नीला समजण्याची भीती त्याला होती. त्यामुळे त्याने आपला मोबाइल फोन बंद केला. त्यानंतर विमानतळावरील एका फोनवरून पत्नीशी संपर्क साधत इमिग्रेशनच्या अडचणीमुळे आपला फोन जमा करण्यात आल्याचे त्याने सांगितले..Pune Teachers Constituency : पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात मोठी खेळी; माजी आमदार दत्तात्रय सावंत अपक्ष नाही, भाजप की मविआ? गुलदस्त्यात.यानंतर उद्योगपती गर्लफ्रेंडसोबत थेट सीएसएमटी रेल्वे स्थानकाकडे रवाना झाला. दुसऱ्या दिवशी त्याने काही सेकंदांसाठी पत्नीला व्हिडीओ कॉल केला आणि त्यानंतर पुन्हा फोन बंद केला. पतीशी वारंवार संपर्क होऊनही कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने पत्नी चिंतेत पडली. पतीचे अपहरण झाले असावे, अशी भीती वाटल्याने तिने पोलिस ठाण्यात धाव घेत अपहरणाची तक्रार दाखल केली.पत्नीने तक्रार दाखल केल्याची माहिती मिळताच उद्योगपतीने सहार पोलिस ठाणे गाठले. पोलिसांनी चौकशी केल्यानंतर त्याने गर्लफ्रेंडसोबतचा विदेश दौरा पत्नीपासून लपवण्यासाठी हा संपूर्ण प्रकार केल्याची कबुली दिल्याचे समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.