Ganeshotsav : गणेशमूर्तींच्या नोंदणीसाठी बाजारपेठेत लगबग; पर्यावरणपूरक मूर्तींची मागणी

पुणे - गणेशोत्सव अवघ्या सात दिवसांवर येऊन ठेपल्याने शहर आणि उपनगरांतील गणेशमूर्तींच्या बाजारपेठांमध्ये भाविकांची लगबग वाढली आहे. आपली आवडती मूर्ती वेळेत मिळावी, यासाठी नागरिकांकडून मूर्तींची नोंदणी, आगाऊ बुकिंगला सुरुवात झाली आहे. सुबक नक्षीकाम, रेखीव डोळे, आकर्षक रंगसंगती आणि विविध आकारमानांच्या मूर्तींनी बाजारपेठ सजली असून, पारंपरिक रूपाबरोबरच आधुनिक आणि कल्पक स्वरूपातील गणरायाला यंदा पसंती मिळत आहे..शाडू माती, लाल माती, हातकागद, तसेच जैविक रंगांचा वापर केलेल्या मूर्तींचे पर्याय उपलब्ध आहेत. घरगुती गणपतींसाठी लहान आकाराच्या मूर्तींचे स्वतंत्र कलेक्शन अनेक विक्रेत्यांनी उपलब्ध करून दिले आहे. घरगुती मूर्तींची किंमत साधारण ८०० रुपयांपासून २० हजार रुपयांपर्यंत आहे. पेण, लालबाग, रत्नागिरी आदी ठिकाणांहून मूर्ती पुण्यात दाखल होत अाहेत..यंदा मूर्तींच्या भावात वाढमाती, रंग, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने गणेशमूर्तींचे दर ४० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. तसेच, सार्वजनिक मंडळे दीर्घकाळ टिकणाऱ्या ५० हजार ते तीन लाखांपर्यंतच्या ७ ते १२ फूट उंचीच्या मूर्तींना प्राधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर शेतजमिनीतील काळ्या मातीपासून तयार केलेल्या गणेशमूर्तीही यंदा बाजारात उपलब्ध झाल्या आहेत..गेल्या २५ वर्षांपासून आम्ही पर्यावरणपूरक गणपतीच्या मूर्तींची विक्री करतो. यंदा १० ते १५ दिवस आधीच बुकिंग होत आहे. सुमारे ९० टक्के मूर्ती पेणहून आणल्या आहेत. यंदा काळ्या शेतमातीपासून बनवलेल्या, वजनाने हलक्या आणि टिकाऊ मूर्तीही उपलब्ध आहेत. शेवटच्या दिवसांत गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे.- सूर्यकांत पाठक, मूर्ती विक्रेते.गणेशमूर्तीचे डोळे बनवताना सर्वांत महत्त्वाची असते ती भावना. देवाची मूर्ती आपल्याकडे पाहत आहे, आपली भावना समजून घेत आहे, असा भाव डोळ्यांत उतरवणे गरजेचे असते. गेली ४० वर्षे मी हे काम करत असून, डोळ्यांमधून मूर्तीला जिवंतपणा देण्याचा प्रयत्न करतो.- उमेश पवार, लेन्समेकर (डोळे बनविणारे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.