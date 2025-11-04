पुणे

Leopard Protest : बिबट्याच्या भीतीमुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांचे बालपण हरवले आहे.बिबट मुक्तीसाठी राजू भोर यांचे पिंजरा अमरण- उपोषण

Cage Hunger Strike : बिबट आणि मानव यांच्यामधील संघर्ष तीव्र झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना घराबाहेर पडणे अवघड झाले आहे. बिबट्याच्या भीतीमुळे लहान मुलांचे बालपण हरवले आहे.बिबट मुक्तीसाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करावी, लोकप्रतिनिधींनी मंत्रालयात आंदोलन करावे.
रवींद्र पाटे ः सकाळ वृत्तसेवा
नारायणगाव : बिबट्या राहील नाहीतर मी राहील असा लोकप्रतिनिधीनी जनतेला दिलेला शब्द पाळला नाही. बिबट मुक्तीसाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करेपर्यंत पिंजऱ्यातील माझे अमर उपोषण सुरुच राहील. वेळप्रसंगी त्यासाठी माझा जीव गेला तरी चालेल. असा इशारा उपोषण कर्ते राजू पुंडलिक भोर यांनी दिला आहे.

Leopard : शेंदूरवादा परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार; सहा दिवसांपासून पिंजऱ्यात अडकेना बिबट्या
