Andekar Gang: आंदेकर टोळीचे पाय आणखी खोलात! कोट्यवधीची खंडणी घेतल्याचा आरोप, तक्रार दाखल करत फिर्यादी म्हणाला...

आंदेकर टोळीचे पाय खोलात गेल्याचे आता समोर आले आहे. व्यावसायिकाकडून ५.४ करोड रुपयांची खंडणी घेतल्याचा आरोप आता आंदेकर टोळीवर करण्यात आला आहे. यामुळे आता नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणी सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर आणि त्याच्या साथीदारावर खंडणीचा गुन्हा दाखल दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा संपूर्ण प्रकार २०१७ पासून सुरू होता. पुणे शहरात व्यवसाय करत असलेल्या एका व्यावसायिकाकडे आंदेकर टोळीने वेळोवेळी "प्रोटेक्शन मनी" च्या नावाखाली खंडणी उकळली. आरोपींनी फिर्यादी कडून ५.४ करोड रुपयांची खंडणी उकळली. तसेच व्यवसाय सुरू रहावा म्हणून आणखी १.८ करोड रुपयांची मागणी केली होती. गेल्या ८ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खंडणीच्या प्रकरणाला वैतागून फिर्यादी यांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे. .या प्रकरणी आता सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर आणि मनोज वार्डेकरवर समर्थ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पैसे दिले नाही तर व्यावसायिकाला जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आली होती. यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. याआधी सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर आणि त्याच्या टोळीतील सदस्यांवर आयुष कोमकर खून प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. .तसेच नाना पेठेतील अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयुष कोमकर खून प्रकरणी पुणे न्यायालयाने आंदेकर आणि त्याच्या साथीदारांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे. पुण्यात गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे पोलीसही आता सतर्क झाले आहे. तर दुसरीकडे आता आंदेकर टोळीच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.