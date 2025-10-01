पुणे

Andekar Gang: आंदेकर टोळीचे पाय आणखी खोलात! कोट्यवधीची खंडणी घेतल्याचा आरोप, तक्रार दाखल करत फिर्यादी म्हणाला...

Pune Andekar Gang News: पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आंदेकर टोळीच्या अडचणीत अजून वाढ झाली आहे. या टोळीविरोधात अजून एक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे आता पुन्हा खळबळ उडाली आहे.
आंदेकर टोळीचे पाय खोलात गेल्याचे आता समोर आले आहे. व्यावसायिकाकडून ५.४ करोड रुपयांची खंडणी घेतल्याचा आरोप आता आंदेकर टोळीवर करण्यात आला आहे. यामुळे आता नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. या प्रकरणी सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर आणि त्याच्या साथीदारावर खंडणीचा गुन्हा दाखल दाखल करण्यात आला आहे.

