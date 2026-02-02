पुणे

Pune News: पुणे मेट्रोच्या विस्ताराला केंद्राचे ‘बळ’; केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५१७ कोटी रुपयांची तरतूद, काय हाेणार आहेत फायदे!

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘पुणे मेट्रो’साठी ५१७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामाला व विस्ताराला गती मिळणार आहे. हा निधी खडकवासला- हडपसर- खराडी - वाघोली या मार्गावरील मार्गिका व सध्या सुरू असलेल्या कामाकरिता वापरला जाणार आहे.

