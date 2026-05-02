चाकणमध्ये ३ वर्षांच्या बालकावर अनैसर्गिक अत्याचार, मृतदेह सुटकेसमध्ये भरला अन्...; बिहारमधील मुलाचं कृत्य

पुण्यातील भोरमध्ये चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची घटना ताजी असताना चाकण औद्योगिक परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे तीन वर्षांच्या चिमुकल्यावर अनैसर्गिक अत्याचार करून त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर आता संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी खालुंब्रे गावच्या हद्दीत भाड्याच्या खोलीत राहत होता. शेजारी घराबाहेर खेळत असलेल्या तीन वर्षांच्या मुलाला त्याने आपल्या खोलीत नेले. तेथे त्याच्यावर अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार करून त्याचा गळा कापत खून केला. एवढ्यावरच न थांबता, पुरावे लपवण्यासाठी त्याने मृतदेह बॅगेत भरून ठेवला आणि घटनास्थळावरून पसार झाला..Pune Bhor Child CCTV Video : पुण्यातील अत्याचार करून हत्या केलेल्या ४ वर्षीय चिमुकलीला नेताना सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर.घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. मुलगा बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला. पोलिसांनाही तातडीने माहिती देण्यात आली. महाळुंगे दक्षिण पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तपासाची चक्रे फिरवली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करत आरोपीचा माग काढण्यात आला.अखेर अवघ्या १२ तासांत पोलिसांनी आरोपीला पुणे रेल्वे स्थानक परिसरातून ताब्यात घेतले. तो आपल्या मूळ गावी बिहारला पळून जाण्याच्या तयारीत होता. अटक केल्यानंतर आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली..SP Sandeep Singh Gill Statement : भोर नसरापूर चिमुकलीवर अत्याचार हत्याप्रकरणाचा एसपी संदीपसिंग गिल यांनी सांगितला घटनाक्रम.पीडित चिमुकला हा मध्यप्रदेशातून कामानिमित्त येथे आलेल्या दाम्पत्याचा मुलगा होता. या प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीविरुद्ध विविध कलमांनुसार, तसेच 'पोस्को' आणि खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय ढमाळ यांनी दिली. या अमानुष घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.