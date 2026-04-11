Chhagan Bhujbal helicopter landing : हेलिकॉप्टर पार्किंगमध्ये का उतरावं लागलं छगन भुजबळांनी सविस्तर सांगितलं

Bhujbal statement helicopter landing : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे हेलिकॉप्टर कार पार्किंगमध्ये लँडिंग झाल्याने पुन्हा एकदा हवाई वाहतुकीवर राज्यात चर्चा रंगली आहे. या घटनेवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हीआयपी सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या घटना गांभीर्याने घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट करत चौकशीचे संकेत दिले. याचबरोबर छगन भुजबळ यांनी या घटनेवर घडलेली हकीकत सांगत प्रकरणावर पडदा टाकला आहे..या सर्व प्रकरणावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, "हा अपघात वगैरे काही नाही. हॅलिकॉप्टरचे लँडिंग करताना पायलटला हेलिपॅड सापडले नाही. त्यामुळे हेलिकॉप्टर पार्किंगमध्ये उतरावे लागले. सुरक्षितपणे लँडिंग करण्यात आली. काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही", असे ते म्हणाले..दरम्यान, पायलटच्या या हलगर्जीपणाबद्दल आता चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी हेलिकॉप्टर उतरवण्यात आले, तिथे काही वाहने आधीच उभी होती. हेलिकॉप्टरच्या पंख्यांचा वेग आणि वाऱ्यामुळे आजूबाजूला धुळीचे लोट उसळले. मात्र, सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..गावातील कार्यक्रमासाठी प्रशासनाने सर्व नियमांचे पालन करून स्वतंत्र हेलिपॅड सज्ज ठेवले होते. मात्र, हेलिकॉप्टर लँडिंगच्या वेळी पायलटचा मोठा गैरसमज झाला. कार पार्किंगसाठी ठेवलेली मोकळी जागाच हेलिपॅड असल्याचे समजून पायलटने तिथेच लँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला. हेलिकॉप्टर खाली येत असताना पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या लोकांची आणि सुरक्षा रक्षकांची मोठी पळापळ झाली, अशी माहिती समोर आली..Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ थोडक्यात बचावले, हेलिकॉप्टर लँड करताना पायलटची मोठी चूक... थेट पार्किंगमध्ये... Video पाहा.नेमकं काय घडलंपुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे हेलिकॉप्टर लँडिंगदरम्यान मोठी चूक झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे महात्मा फुले जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी येथे येत होते. मात्र, नियोजित हेलिपॅडवर हेलिकॉप्टर उतरवण्याऐवजी पायलटने ते थेट कार पार्किंगच्या जागेत उतरवल्यामुळे काही काळ परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.