Pune: भाषांपासून अंतराळ केंद्रापर्यंत! पुण्यातील सरकारी शाळेतील मुलांची नासामध्ये निवड; विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा नवा अध्याय

महाराष्ट्रातील पुणे येथील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात १०० शिक्षकांना जर्मन आणि फ्रेंच भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. हे शिक्षक आता पुण्यातील सरकारी शाळांमधील मुलांना या भाषा शिकवत आहेत. परिणामी, पुण्यातील सरकारी शाळांमधील मुले वेगवेगळ्या भाषा शिकत आहेत. त्यांची त्याबद्दलची आवड वाढत आहे. जिज्ञासू ग्रामीण विद्यार्थी प्रदर्शन कार्यक्रम" अंतर्गत, पुण्यातील कान्हे गावातील एका विद्यार्थ्याची नासाच्या अंतराळ केंद्राला भेट देण्यासाठी निवड झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्यापासून सुमारे ३० ते ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कान्हे गावातील रहिवासी रुद्र गणेश राजगुरे, कान्हे जिल्हा परिषद (सरकारी) शाळेत ७ व्या इयत्तेत शिकतो. रुद्र, इतर २५ विद्यार्थ्यांसह, नासा भेटीसाठी निवडला गेला आहे. हे विद्यार्थी अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथील नासा स्पेस सेंटरला जात आहेत. जालंधरनगर येथील प्राथमिक शाळेला T4 एज्युकेशन, यूके कडून कम्युनिटी चॉइस अवॉर्ड श्रेणीमध्ये वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल पुरस्कार मिळाला..Vikas Karvande : आत्मविश्वास जिद्दीचा नवा इतिहास! ८४ वर्षाच्या मावळ्याकडून सिंहगडावर १७०६ वी वारी पूर्ण.पुणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ गजानन पाटील यांनी सांगितले की, शहरातील ३,५४६ शाळांमध्ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग सुरू आहेत. शाळा २० हून अधिक नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी मुलांना भरती करत आहेत. ज्यामध्ये विविध भाषा शिकवणे आणि शनिवारी मुलांना बॅगाशिवाय शाळेत आमंत्रित करून त्यांना नवीन गोष्टी शिकवणे समाविष्ट आहे..नवीन उपक्रमांमध्ये लँग्वेज बॉक्स आणि बॅगलेस सॅटर्डे यांचा समावेश आहे. लँग्वेज बॉक्समुळे ८ टक्के जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुलांचे कौशल्य सुधारले आहे. ज्यामुळे त्यांना खेळाच्या माध्यमातून भाषा शिकता येतात. गणित देखील खेळांद्वारे शिकवले जाते. जालंधरनगर जिल्हा परिषद शाळेत मुले शेतात शेती करून शिकतात. वनस्पतींची वाढ लक्षात घेऊन ते गणित आणि विज्ञान दोन्ही शिकतात..Pune Crime : टिपू पठाण टोळीवर २५ लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा.दरम्यान, पुण्यातील मॉडेल स्कूलमध्ये स्किल्स ऑन व्हील्स उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. पाच ब्लॉकमध्ये पाच स्वतंत्र कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे, पुण्यातील हजारो शाळांमधील मुले केवळ अभ्यास करत नाहीत तर नवीन कौशल्ये आणि भाषा देखील शिकत आहेत.