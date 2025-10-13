पुणे

Pune: भाषांपासून अंतराळ केंद्रापर्यंत! पुण्यातील सरकारी शाळेतील मुलांची नासामध्ये निवड; विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा नवा अध्याय

Government School Student NASA Visit: सरकारी शाळांमधील मुले नासा आणि इस्रोमध्ये निवडली जात आहेत. त्यांना जर्मन आणि फ्रेंच भाषा अस्खलितपणे येत असल्याने त्यांची निवड करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील पुणे येथील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात १०० शिक्षकांना जर्मन आणि फ्रेंच भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. हे शिक्षक आता पुण्यातील सरकारी शाळांमधील मुलांना या भाषा शिकवत आहेत. परिणामी, पुण्यातील सरकारी शाळांमधील मुले वेगवेगळ्या भाषा शिकत आहेत. त्यांची त्याबद्दलची आवड वाढत आहे. जिज्ञासू ग्रामीण विद्यार्थी प्रदर्शन कार्यक्रम" अंतर्गत, पुण्यातील कान्हे गावातील एका विद्यार्थ्याची नासाच्या अंतराळ केंद्राला भेट देण्यासाठी निवड झाली आहे.

