Bhimashankar News : श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श ग्राम प्रकल्पाला १७२.२२ कोटींची मंजुरी

मंचर : पवित्र ज्योतिर्लिंग असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकरच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि भाविकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे..मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत 172 कोटी 22 लाख रुपये खर्चाच्या'श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श ग्राम प्रकल्प विकास आराखड्या'ला मंजुरी देण्यात आली. या कामाला गती मिळणार आहे ."अशी माहिती राज्याचे माजी सहकार मंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..वाढत्या भाविकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर परिसरातील वाहतूक कोंडी, पर्यावरण संवर्धन आणि आधुनिक सुविधांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.भीमाशंकर येथे वर्षभर मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी या विकास आराखड्यात अनेक महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. परिसरात हेरिटेज मार्केट उभारणे, स्वच्छता सुविधांमध्ये सुधारणा, पर्यावरणपूरक ईव्ही शटल बस सेवा सुरू करणे, नवीन आरोग्य केंद्र, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय आणि आधुनिक कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. असे वळसे पाटील यांनी सांगितले..भीमाशंकर परिसराचे धार्मिक पावित्र्य आणि पर्यावरणीय समतोल कायम ठेवत विकासाची दिशा निश्चित करण्यात आली असून, भाविकांसाठी अधिक सुंदर, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजनबद्ध काम करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले..या बैठकीस ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, वनमंत्री गणेश नाईक, आंबेगाव तालुक्याचे आमदार दिलीप वळसे पाटील ,खेड तालुक्याचे आमदार बाबाजी काळे (व्हीसीद्वारे), राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार , पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि मान्यवर उपस्थित होते..दृष्टीक्षेप :• श्री क्षेत्र भीमाशंकर आदर्श ग्राम प्रकल्पाला मंजुरी• विकासासाठी १७२.२२ कोटी रुपयांचा निधी• वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरण संवर्धनावर भर• ईव्ही शटल बस, हेरिटेज मार्केटसह विविध सुविधा• आरोग्य केंद्र, शाळा आणि कचरा व्यवस्थापनाचा समावेश• भाविकांसाठी आधुनिक आणि सुविधायुक्त परिसर उभारणार.