पुणे

CNG PNG Supply : सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्याला गती; पुणे, पिंपरीमधील गॅस वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील सीएनजी-पीएनजी गॅसपुरवठा व्यवस्थेला बळकटी.
CNG Supply

CNG Supply

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील सीएनजी-पीएनजी गॅसपुरवठा व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) आणि गेल यांनी तळेगाव येथील गॅसपुरवठा यंत्रणेची क्षमता तब्बल ९.३ पट वाढविली आहे.

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