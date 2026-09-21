CNG PNG Supply : सीएनजी-पीएनजी पुरवठ्याला गती; पुणे, पिंपरीमधील गॅस वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम

पुणे - पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील सीएनजी-पीएनजी गॅसपुरवठा व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) आणि गेल यांनी तळेगाव येथील गॅसपुरवठा यंत्रणेची क्षमता तब्बल ९.३ पट वाढविली आहे..तळेगाव येथील रिसिव्हिंग टर्मिनल (आरटी) स्टेशनवरील गॅस हँडलिंग स्किडची क्षमता पूर्वीच्या ७५ हजार मानक घनमीटर प्रतिदिन (एससीएमडी) वरून आता सात लाख एससीएमडी म्हणजेच ०.७ दशलक्ष मानक घनमीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) केली आहे.या क्षमतावाढीमुळे दररोज अधिक प्रमाणात नैसर्गिक वायूचा पुरवठा शक्य होणार असून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सीएनजी व पीएनजी वितरण व्यवस्थेला त्याचा फायदा होणार आहे. विशेषतः सीएनजी पंपांवर कमी दाबामुळे वाहनांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात गॅस भरला जात नसल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे..पाइपलाइन सुधारणेचे काम सुरूवितरणाच्या सक्षमीकरणासाठी पुढील टप्प्यात हॉट-टॅपिंगद्वारे पाइपलाइन सुधारणेचे काम सध्या ‘गेल’मार्फत सुरू आहे. तळेगाव येथील सध्याची चार इंच पाइपलाइन आठ इंच करण्यात येत आहे. हे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत असलेल्या नेटवर्क सक्षमीकरण कार्यक्रमामुळे पुणे परिसरातील नैसर्गिक वायू वितरण व्यवस्था अधिक विश्वसनीय, सक्षम आणि भविष्यातील मागणीसाठी सज्ज होणार आहे..‘सीएनजी’-‘पीएनजी’चा विस्तारगेल्या वर्षभरात सुरू झालेली नवीन ‘सीएनजी’ स्थानके : ११गर्दीच्या ठिकाणी बसवलेले अतिरिक्त ‘सीएनजी’ डिस्पेन्सर्स : १७प्रस्तावित नवीन डिस्पेन्सर्स : ८‘पीएनजी’ पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेली घरे : ६.८० लाखांहून अधिकप्रत्यक्ष ‘पीएनजी’ वापरणारी घरे : ४.५५ लाखांहून अधिक‘पीएनजी’ पाइपलाइन नेटवर्क : २,७०० किमीपेक्षा अधिकपूर्वी दररोज दिली जाणारी ‘पीएनजी’ कनेक्शन्स : सुमारे २०० ते २५०सध्या दररोज दिली जाणारी ‘पीएनजी’ कनेक्शन्स : सुमारे ६००सध्याची मासिक ‘पीएनजी’ कनेक्शन्स : सुमारे १५,०००‘पीएनजी’ कनेक्शन्समध्ये झालेली वाढ : सुमारे २५० टक्केभविष्यातील दररोजचे कनेक्शनचे उद्दिष्ट : ८०० पेक्षा अधिकनेमका काय फायदा होणार?पुरवठा अधिक सक्षम होणारगॅसचा दाब सुधारणारसीएनजी पंपांपर्यंत गॅस अधिक स्थिरपणे पोहोचणारवाहनात गॅस भरण्यासाठी कमी वेळ लागणारपुरवठ्याची लवचिकता आणि पर्यायी मार्गांची उपलब्धता वाढलीमोटारीत अधिक गॅस भरणे शक्य होणारपंपावर कमी दाबामुळे टाकीत अपेक्षेपेक्षा कमी गॅस भरत असेल, तर नेटवर्कमधील दाब सुधारल्यानंतर अधिक गॅस भरणे शक्य होऊ शकते. तसेच गॅस भरण्यास लागणारा वेळ कमी होईल, पंपांवरील कमी दाबाच्या तक्रारी घटतील आणि वाहनचालकांना अधिक सुरळीत सेवा मिळेल. प्रत्यक्ष परिणाम संबंधित सीएनजी स्टेशनवरील पुरवठ्यातील आणि दाबातील सुधारणेवर अवलंबून असेल.गेल्या काही दिवसांपासून वाहनांमध्ये अधिक दाबाने ‘सीएनजी’ भरता येत आहे. त्यामुळे वाहनांमध्ये अधिक ‘सीएनजी’ भरला जात असून, तो कमी वेळेत भरला जात आहे. जलदगतीने ‘सीएनजी’ भरला जात असल्याने वाहनांच्या रांगा आपोआप कमी होत आहेत.- राजेंद्र पंडित, बालाजी एन्टरप्रायझेस, तळेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.