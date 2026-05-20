अवघ्या चार दिवसांत २० लाख सदस्य

अवघ्या चार दिवसांत
वीस लाख सदस्य!
कॉकरोच जनता पार्टी देशभरात चर्चेचा विषय
मुंबई, ता. २० : सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बेरोजगार तरुणाईला ‘झुरळ’ संबोधल्यानंतर देशभरातून टीका झाली. त्यातूनच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ही सोशल मीडियावर सुरू झालेली व्यंगात्मक राजकीय चळवळ चर्चेचा विषय ठरत आहे. अवघ्या चार दिवसांत सीजेपीचे २० लाखांहून अधिक सदस्य झाले असून, भारतातील सर्वात मोठ्या ऑनलाइन ट्रेंडपैकी एक बनली आहे. इन्स्टाग्रामवर केजीपीचे ७० लाखांहून अधिक, तर ‘एक्स’वर जवळपास एक लाख फॉलोअर्स आहेत.
नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नसतानाही, कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल विश्वात आंदोलनाचे प्रतीक म्हणून चर्चेचा विषय ठरत आहे. मीम्स, संताप आणि राजकीय संदेशाच्या माध्यमातून युवकांच्या प्रश्नावर समर्पकपद्धतीने भाष्य करीत असल्याने केजीपीला तरुणाई, राजकीय नेते तथा अनिवासी भारतीयांकडूनही प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. ही चळवळ बोस्टन विद्यापीठात जनसंपर्क विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या आणि ‘आप’च्या माजी सोशल मीडिया स्वयंसेवक असलेल्या ३० वर्षीय अभिजित दीपके यांनी सुरू केली.
आळशी, बेरोजगारांचा आवाज
‘सीजेपी’ने संकेतस्थळावर पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. व्यवस्थेने मोजायला विसरलेल्या तरुणाईसाठी आम्ही काम करीत आहोत. पक्षाचा सदस्य होण्यासाठी आळशी, बेरोजगार, सतत ऑनलाइन असणारे तसेच संताप व्यक्त करण्यास सक्षम असणे हीच आवश्यक पात्रता असल्याचे उपरोधिकपणे नमूद केले.
पाच कलमी जाहीरनामा
१. ‘सीजेपी’ सत्तेत आल्यास सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर राज्यसभेवर संधी मिळणार नाही.
२. सत्ताधारी वा विरोधी पक्षाच्या राज्यात, कोणत्याही व्यक्तीचे वैध मत रद्द केल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अटक केली जाईल.
३. संसदेची संख्याबळ न वाढवता महिलांना ३३ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के आरक्षण मिळेल. याशिवाय मंत्रिमंडळातील ५० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव असतील.
४. माध्यमांना स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून अंबानी आणि अदानी यांच्या मालकीच्या सर्व माध्यम संस्थांचे परवाने रद्द केले जातील. गोदी मीडियाच्या अँकर्सच्या बँक खात्यांची चौकशी केली जाईल.
५. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही आमदाराला किंवा खासदाराला २० वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यास बंदी घालण्यात येईल.
