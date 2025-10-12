Pune Crime:'कात्रजमध्ये पैशांच्या वादातून सहकाऱ्याचा खून'; आरोपीला अटक, पैशांचा वाद विकाेपाला पाेहचला अन्..

पुणे : कात्रजमधील निंबाळकरवाडी परिसरात बेवारस अवस्थेत सापडलेल्या तरुणाच्या खूनप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत एका आरोपीला अटक केली. हातऊसने दिलेल्या पैशांच्या वादातून हा खून झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..सद्दाम ऊर्फ सलमान शेख (वय ३५, रा. निंबाळकरवाडी, कात्रज) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी आरोपी विक्रम चैठा रोतिया (वय ३२, रा. निंबाळकरवाडी, कात्रज) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. सद्दाम आणि विक्रम हे दोघेही मजुरी करीत होते. त्यांनी निंबाळकरवाडीत भाड्याने खोली घेतली होती. .काही दिवसांपूर्वी पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून त्यांच्यात वाद झाला होता. त्यावेळी सद्दामने विक्रमला मारहाण केली होती. याच रागातून आरोपी विक्रमने सद्दामला बेदम मारहाण केली. त्यात सद्दामचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपीने मृतदेह घराच्या मागील बाजूस असलेल्या मोकळ्या जागेत फेकून दिला..निंबाळकरवाडीत शनिवारी दुपारी एका तरुणाचा मृतदेह बेवारस अवस्थेत आढळल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांना दिली. भारती विद्यापीठ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपास सुरू केला. चौकशीत मृतदेह सद्दाम शेख याचा असल्याचे स्पष्ट झाले. पुढील तपासात त्याचा खून त्याच्याच सहकारी विक्रम रोतिया याने केल्याचे उघड झाले. .परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्या सूचनेनुसार भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल खिलारे, सहाय्यक निरीक्षक समीर शेंडे, पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी यांच्या तपास पथकाने आरोपीला अटक केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.