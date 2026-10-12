MLA Rohit Pawar : एमपीएससी प्रशासनातील घोटाळा मुंढे बाहेर काढतील असा विश्वास

हडपसर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पेपरफुटी संदर्भात गेली अकरा दिवसापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद आणि त्यातून विद्यार्थ्यांचा वाढता दबाव लक्षात घेऊन आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी स्वतःहून सक्तीच्या रजेवर जात असल्याचा निर्णय घेतला, हा विद्यार्थ्यांचा विजय आहे..आता पेपरफुटी व अध्यक्षांसह संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांची निवड झाली असून त्यामुळे एमपीएससी प्रशासनामधील घोटाळा ते बाहेर काढतीलच, असा विश्वास आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पेपरफुटी प्रकरण, त्यामधील आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा संशयास्पद सहभाग आणि इतर मागण्यांबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन तसेच सरकारकडून देण्यात आलेले आश्वासन, या पार्श्वभूमीवर आमदार पवार यांनी हडपसर येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी माहिती देताना त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला..आमदार पवार म्हणाले, एमपीएससी परीक्षेतील पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून, या प्रकरणात आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढला. अखेर अध्यक्ष विवेक भिमानवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर जाण्याची भूमिका घेतली आहे, हा विद्यार्थ्यांचा विजय आहे. त्यासोबत सरकारने विद्यार्थ्यांच्या १५ मागण्या मान्य केल्या असल्याचे पवार यांनी सांगितले.सरकारने पाच सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी करण्यात येणार आहे..या चौकशी समिती मध्ये सचिवपदी तुकाराम मुंढे असणार आहेत. ही समिती ६० दिवसांत चौकशी करणार असून, भीमनवार यांच्यासह एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांचीही चौकशी होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच्या या आंदोलनात राजकीय व्यक्तींनी सहभागी होऊ नये, अशी भूमिका काही जणांनी मांडली होती..याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आंदोलनात विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही सहभागी झालो होतो. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये किंवा कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी आम्ही लक्ष केंद्रित केले होते. विद्यार्थ्यांवरील दबाव आणि संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन आंदोलनाला योग्य दिशा देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.सुषमा अंधारे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरही पवार यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. केवळ भाषण देऊन निघून जाण्याऐवजी आंदोलनस्थळी थांबून विद्यार्थ्यांना साथ द्यायला हवी होती, असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या या एकजुटीमुळेच सरकारला निर्णय घ्यावा लागल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.