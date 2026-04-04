काँग्रेसकडून बारामती पोटनिवडणुकीची तयारी, जय पवार म्हणाले, बिनविरोधसाठी आमचा प्रयत्न पण...

कल्याण पाचांगणे, सकाळ वृत्तसेवा माळेगाव : बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत असून या निवडणुकीत काँग्रेस लढण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक लागली आहे. या पोटनिवडणुकीबाबत अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बारामती विधान सभा पोट निवडणूक पुर्णतः भावनिक आहे. अजितदादांचे अकाली निधन झाले. अद्याप बारामतीकर दु:खातून सावरले नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, हे पवार साहेबांपासून सर्वांना वाटत असल्याचं जय पवार म्हणाले. Baramati by poll may not be unopposed Congress signals participation Jay Pawar reacts.काँग्रेस पक्षाकडून बारामतीत उमेदवारी देण्याबाबत वेगवेगळी स्टेटमेंट येत आहेत, हे खरे आहे. तरीही बिनविरोधसाठी आम्ही विविध पक्षांच्या नेते मंडळींना विनंती करणार आहे. परंतु लोकशाही पद्धतीने जर निवडणूक झालीच, तर बारामतीकर नक्की अजितदादादांचे कार्य डोळ्यासमोर ठेवून आमच्या पाठीशी उभे राहती,असा विश्वास राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाचे युवा नेते जय पवार यांनी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मुख्यमंत्री, शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री आदींना निमंत्रित केल्याचे जय पवार यांनी यावेळी सांगितले..पणदरे पंचक्रोशीत पावासमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांच्या शिवारात आज जय पवार यांनी भेटी दिल्या. यावेळी ते पत्रकरांशी बोलत होते. सुनेत्रा पवार सोमवार (ता.६) रोजी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत याकडे आपण कसे पहाता, असे विचारले असता जय पवार म्हणाले,`` अजित दादा आपल्यातून जाणे आणि निवडणुकीचा हा प्रसंग आपल्या पुढे येईल, हे कोणालाच वाटत नव्हते. परंतु दुर्देवाने या प्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. सोमवारी सुनेत्रावहिनींचा अर्ज भरला जाणार आहे. राष्ट्रवादी काॅग्रस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आदी नेतेमंडळी अर्ज भरण्यासाठी येणार आहेत. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदींनाही निमंत्रित केले आहे.``.अजितदादांच्या विमान अपघाताच्या तपासाबाबत आपली पत्रकार परिषद लांबली, या प्रश्नावर जय पवार म्हणाले,`` विमान अपघाताबाबत जी माहिती मला मिळाली, त्यापैकी बरचीशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दरम्यानच्या कालावधीत जाहीर केली. त्यामुळे याबाबत अंतिम अहवाल आपल्यावर मी निश्चित या विषयावर बोलणार आहे. पक्ष विलिनिकरणार ते म्हणाले,`` ये पहा..विलीनिकरणाचा विषय हा वरिष्ठ पातळीवरचा आहे. राहिला प्रश्न पवार कुटुंबियांचा. आम्ही सर्वजण कुटुंब म्हणून एकच आहोत. हे चित्र अजितदादा आपल्यातून गेल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहीले आहे.`` यावेळी बारामती पंचायत समिती सभापती किरण तावरे, तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल, योगेश जगताप, विश्वासराव देवकाते, मंगेश जगताप, संजय कोकरे, धुमाळ वाडीचे सरपंच बाळासाहेब कोकरे, उदयसिंह धुमाळ, के.बी.कोकरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.