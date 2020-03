Corona Updates : देशात रुग्णांच्या संख्येत वाढ; पुण्यात नवीन रुग्ण नाही

पुणे : पुण्यात आढळेल्या १० कोरोनाग्रस्तांची प्रकृती स्थिर त्या रुग्णांना आयसोलेशन वार्डमध्ये ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान कोरोनाग्रस्तांची संख्या देशात ७२ वर पोहचली असून महाराष्ट्रात २० वर पोहचली आहे. पुण्यात आज कोरोनाचा कोणाताही नवीन रुग्ण नाही. नागपूर आणि मुंबईत आणखी एकाला कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसकर यांना आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

#Maharashtra Deepak Mhaisekar, Divisional Commissioner Pune region: All 23 samples that were sent to the National Institute of Virology in the last 24 hours have tested negative for #Coronavirus. pic.twitter.com/zYaXRPCRry

— ANI (@ANI) March 14, 2020