शरद पवारांच्या शब्दाचं वजन पाहा; एका पत्रावर 'या' नेत्याची नजरकैदेतून सुटका

नवी दिल्ली / जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांची अखेर शुक्रवारी (ता.१३) नजरकैदेतून सुटका करण्यात आली. गेल्या सहा महिन्यांपासून ते नजरकैदेत होते. याबाबतचा अधिकृत आदेश जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने जारी केला.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर तेथील महत्त्वाच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते. या निर्णयाला आता सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असल्याने त्यांची तत्काळ सुटका करण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ८ नेत्यांसहित पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिले होते. या मागणीवरून विरोधकांनी लोकसभा सभागृहात गोंधळ घातला होता. पवार यांनी दिलेल्या पत्रानंतर केंद्र सरकारने आज अखेर त्यांची सुटका केली.

५ ऑगस्टला जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा धडाडीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे तेथे अनागोंदी माजण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. म्हणून जनसुरक्षा कायद्यानुसार (पीएसए) जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, त्यांचा मुलगा आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या (पीडीपी) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती या महत्त्वाच्या राजकीय मंडळींना त्यांच्या राहत्या घरी नजरकैद करण्यात आले होते.

We demand the immediate release of all political detainees in Kashmir, especially the three former Chief Ministers of J&K. pic.twitter.com/GrYx5C1WDc

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 9, 2020