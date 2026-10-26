पुणे

Pune Crime News: पैसे स्वीकारून घटस्फोट नाकारणाऱ्या पत्नीला दणका; न्यायालयाकडून पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर

Court Approves Husbands Divorce Plea in Disputed Marriage Case: घटस्फोटाच्या प्रकरणात पत्नीला न्यायालयाचा दणका; पतीच्या अर्जावर महत्त्वाचा निर्णय
Divorce Case Update Court Approves Husbands Plea After Wife Accepts Money but Refuses to Complete Divorce Proceedings

Divorce Case Update Court Approves Husbands Plea After Wife Accepts Money but Refuses to Complete Divorce Proceedings

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा निर्णय घेऊनही पैसे स्वीकारून माघार घेणाऱ्या पत्नीला कौटुंबिक न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

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