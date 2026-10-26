Pune Crime News: पैसे स्वीकारून घटस्फोट नाकारणाऱ्या पत्नीला दणका; न्यायालयाकडून पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर

पुणे : परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा निर्णय घेऊनही पैसे स्वीकारून माघार घेणाऱ्या पत्नीला कौटुंबिक न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदललेली) यांचा विवाह २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झाला होता. मात्र, वैचारिक मतभेदांमुळे ते मार्च २०२४ पासून स्वतंत्र राहत होते. त्यानंतर दोघांनी १३ लाख रुपये आणि दागिने-वस्तूंच्या अटीवर परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पत्नीने सहा लाख ५० हजार रुपये स्वीकारले; परंतु पुढे घटस्फोट देण्यास नकार दिला. यामुळे पतीसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने त्यांनी वकिलांमार्फत अर्ज दाखल केला. .सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने पतीचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, पत्नीला साडेसहा लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारण्याचे आणि लग्नात दिलेले साहित्य स्वखर्चाने नेण्याचे निर्देश दिले. याबाबत पतीच्या वकील ॲड. श्रुती देशपांडे म्हणाल्या, ‘‘परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याबाबत झालेली तडजोड, त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.’’.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...पर्यायी मार्गांचा वापर करादिवाळीनिमित्त पुणे शहरासह उपनगर आणि जिल्ह्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी येतात. विशेषतः शनिवारी आणि रविवारी या परिसरातील रस्त्यांवर पादचाऱ्यांची आणि वाहनांची मोठी गर्दी होते. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होण्याबरोबरच पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती भागातील प्रमुख रस्त्यांवर शनिवार आणि रविवारी जड वाहनांच्या वाहतुकीस देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित जड वाहनचालकांनी या कालावधीत पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.