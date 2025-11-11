Leopard Attack: होती गाई म्हणून वाचली बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव..

-संजय बारहातेटाकळी हाजी : टाकळी हाजी (ता. शिरूर) येथे गावडे मळा परिसरात सोमवारी सायंकाळी रंजना म्हतु गावडे या महिलेला बिबट्याने लक्ष्य केले. मात्र त्यांच्या सोबत असलेल्या गाईने तत्काळ बिबट्यावर प्रतिहल्ला चढवल्याने या महिलेचा प्राण थोडक्यात वाचला..रंजना गावडे या टाकळी हाजी बंधाऱ्याजवळील गावडे मळ्यात शेतात राहतात. सोमवारी सायंकाळी त्यांनी चारा खाण्यासाठी शेतात बांधलेल्या गायींना गोठ्यात आणण्यासाठी गेल्या असता, दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला केला. मात्र गायीने धाडस दाखवत बिबट्यावर हल्ला केल्याने रंजना गावडे यांचा जीव थोडक्यात बचावला. या हल्ल्यात त्या बेशुद्ध पडल्या असून त्यांना तात्काळ खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सुदैवाने त्या धोक्याबाहेर असल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली..या भागात गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. मागील महिन्यात २ ऑक्टोबर रोजी रोहन बोंबे, १२ ऑक्टोबर रोजी शिवन्या बोंबे, तर २२ ऑक्टोबरला भागुबाई जाधव यांच्यावर बिबट्याने हल्ला करून तिघांचा बळी घेतला होता. त्यानंतर काही दिवस शांतता होती, मात्र सोवारी (१० नोव्हेंबर) पुन्हा नवव्या दिवशीच बिबट्याने मानवी हल्ला केला..घटनास्थळाचा परिसर घनदाट झाडांनी व्यापलेला असून, ऊस शेती व घोडनदी लगत असल्याने बिबट्याला लपण्यासाठी पुरेसा आश्रय मिळतो. त्यामुळे या भागात शेतकऱ्यांना बिबट्याचे दर्शन वारंवार होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच वनपाल लहु केसकर यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तपास केला. या संदर्भात शिरूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे म्हणाले, “घटनास्थळी त्वरीत पिंजरा लावण्यात येईल आणि बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.