Leopard Attack: होती गाई म्हणून वाचली बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव..

Close Escape: Cow Fights Off Leopard: रंजना गावडे या टाकळी हाजी बंधाऱ्याजवळील गावडे मळ्यात शेतात राहतात. सोमवारी सायंकाळी त्यांनी चारा खाण्यासाठी शेतात बांधलेल्या गायींना गोठ्यात आणण्यासाठी गेल्या असता, दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला केला.
A brave cow in Takli Haji, Ahmednagar, saved her owner by attacking a leopard — a true story of courage and instinct.

सकाळ वृत्तसेवा
-संजय बारहाते

टाकळी हाजी : टाकळी हाजी (ता. शिरूर) येथे गावडे मळा परिसरात सोमवारी सायंकाळी रंजना म्हतु गावडे या महिलेला बिबट्याने लक्ष्य केले. मात्र त्यांच्या सोबत असलेल्या गाईने तत्काळ बिबट्यावर प्रतिहल्ला चढवल्याने या महिलेचा प्राण थोडक्यात वाचला.

