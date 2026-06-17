Pune Local: दौंड-पुणे रेल्वे प्रवाशांचा आक्रोश! स्वतंत्र डब्याविना महिलांची कुचंबणा; विलंबामुळे कामगार, विद्यार्थी त्रस्त

-रमेश वत्रे केडगाव: ‘‘दौंड-पुणे डेमूचा प्रवास हा यातनामय झाला आहे. केडगावमधील पाच हजार प्रवाशांची ही रोजची समस्या आहे. लोकप्रतिनिधींनी डेमूतून एकदा दौंड-पुणे प्रवास करून बघावा. त्याशिवाय प्रवाशांच्या यातना त्यांना समजणार नाहीत,’’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया येथील प्रवासी करीत आहेत. प्रवासात एक ते दीड तास उभे राहून थकायचे, कामावर जायचे. कामाच्या ठिकाणी कष्ट करायचे अन् पुन्हा थकून-भागून घरी येताना डेमू रेल्वेत उभे रहायचे. ही रोजची समस्या कोण मार्गी लावणार, याकडे दौंड ते हडपसर डेमूचा प्रवास करणाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.कामगार व विद्यार्थी वर्गासाठी महत्त्वाची असलेली डेमू दौंड येथून सकाळी सात वाजून पाच मिनिटांनी निघते. या रेल्वेला अवघे आठ डबे आहेत. त्यामुळे डेमू रेल्वे दौंड येथेच पूर्ण भरते. या रेल्वेत महिलांसाठी स्वतंत्र डबा नाही. त्यामुळे महिलांचीही कुचंबणा होत आहे. प्रवाशांची मागणी आहे की, डब्यांची संख्या वाढवावी परंतु तांत्रिक कारणांमुळे या रेल्वेला वाढीव डबे लावू शकत नाही. या रेल्वेत क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी भरले तर ती लोड घेत नाही. मागील महिन्यात रेल्वे लोडवर चालत असताना अनेकदा अपघात झाले आहेत..सायंकाळी सहा वाजून ४५ मिनिटांनी ही डेमू पुणे स्थानकातून दौंडकडे निघते. मात्र, ती अनेकदा उशिरा सोडली जाते. सायंकाळी जलद गाड्यांची संख्या जास्त असल्याने अनेक स्थानकांवर डेमूला बाजूला थांबवून जलद गाड्या पुढे सोडल्या जातात. चीड आणणारी बाब म्हणजे, डेमूला बाजूला थांबवून मालगाड्या पुढे काढल्या जातात. इतकी या मार्गावरील प्रवाशांची अवहेलना होत आहे. आता शाळा-महाविद्यालयही सुरू झाल्यामुळे प्रवाशांची गर्दी अन् त्यांच्या समस्येमध्ये आणखी भर पडणार आहे. दौंडसह पाटस, कडेठाण, केडगाव, यवत, उरुळी कांचन, लोणी काळभोर, मांजरी या स्थानकातील प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत..सकाळी आणि संध्याकाळच्या डेमूंना मोठी गर्दी असल्याने जागेअभावी प्रवासी प्रसाधनगृहाच्या समोर बसतात. या घाणीत रोज प्रवास करावा लागत आहे. केडगाव येथून सकाळी नऊ वाजता डेमू गेल्यानंतर पुन्हा साडेपाच शिवाय पुण्याला जायला गाडी नाही. रेल्वे प्रशासनाने डेमूच्या फेऱ्या आणि डब्यांची संख्या वाढवावी.- अतुल बारवकर, रितेष पोपळभट, प्रवासी, केडगाव..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...प्रमुख मागण्याइलेक्ट्रिक लोकल सुरू करावी१२ डब्यांची जुनी शटल सुरू करावीमहिलांसाठी स्वतंत्र डबा असावादुपारी डेमू सुरू करावीडेमूू वेळेवर सोडावी तसेच तिला प्राधान्य द्यावे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.