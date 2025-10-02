पुणे

Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार

Wildlife Alert: ऋषीकेश वाघ(वय १४) या लहान मुलाने सांगितले की मी घराच्या बाजूला असताना माझ्या समोरच बिबट्याने मेंढीला मारले.बिबट्याला पाहताच मी घरामध्ये गेलो.माझ्या सोबत ओम व विश्वजित हे माझे लहान भाऊ देखील सोबत होते.
Leopard Attack
Leopard Attacksakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सिद्धार्थ कसबे(पिंपळवंडी)

पिंपळवंडी : येथील काकडपट्टा(ता.२) शिवारात राहणारे शेतकरी मयुर नेताजी वाघ यांच्या घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला बिबट्याने गुरुवारी( ता.२) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास हल्ला करून ठार केले.

Loading content, please wait...
pune
attack
Leopard
district
Wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com