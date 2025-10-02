Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार

-सिद्धार्थ कसबे(पिंपळवंडी)पिंपळवंडी : येथील काकडपट्टा(ता.२) शिवारात राहणारे शेतकरी मयुर नेताजी वाघ यांच्या घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला बिबट्याने गुरुवारी( ता.२) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास हल्ला करून ठार केले..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....ऋषीकेश वाघ(वय १४) या लहान मुलाने सांगितले की मी घराच्या बाजूला असताना माझ्या समोरच बिबट्याने मेंढीला मारले.बिबट्याला पाहताच मी घरामध्ये गेलो.माझ्या सोबत ओम व विश्वजित हे माझे लहान भाऊ देखील सोबत होते. यावेळी वाघ यांच्या घरातील सदस्यांनी सुरक्षा दरवाजातून ओरडून बिबट्याला हुसकावन्याचा प्रयत्न केला..मेंढी हि दोरीला बांधली असल्याने बिबट्याला तिला दूर नेता आले नाही.तिला नेण्यासाठी तो चार वेळा त्याठिकाणी आला. बिबट्याला मोठ्याने आवाज करून पळवत असताना बिबट्याने मेंढीला सोडुन त्यांच्या दिशेने झडप घेत दरवाजाला धडक दिली.मुख्य दरवाजाला सुरक्षतेचा लोखंडी दरवाजा असल्याने मोठी दुर्घटना टळली. मयुर वाघ हे घरी आल्यावर देखील समोरच्या उसाच्या शेतातून पुन्हा एकदा बिबट्याने मेंढीला नेण्याचा प्रयत्न केला परंतु मेंढी दोरीला बांधली असल्याने त्याला ती नेता आली नाही..सदर घटनेची माहिती वाघ यांनी वनविभागाला कळविल्यानंतर वनपाल अनिल सोनवणे व रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी करून पंचनामा केला.त्यावेळी देखील मेंढीला नेण्यासाठी बिबट्या तेथे आला होता.वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सदर मृत मेंढी तेथील ऊसाच्या शेतात ठेवली. वाघ यांचे गायीचे वासरू तीन दिवसांपुर्वीच बिबट्याने हल्ला करून जखमी केले होते.या परिसरात अनेक दिवस झालेत पिंजरा लावलेला असतानाही बिबट्या त्या पिंजऱ्यात येत नाही. मयुर वाघ यांनी सांगितले की हा बिबट्या याच परिसरात असुन तो दररोज आमच्या घराजवळ येत असतो.आज सकाळी अकरा वाजता हल्ला करून त्याने मेंढी ठार केली तसेच आमच्या घराच्या दरवाजाला धडक देखील दिली..माझ्या घरातील सर्व सदस्य भयभीत झालेले आहेत.घरात लहान मुले असल्याने आता दिवसा देखील घराच्या बाहेर जायला भीती वाटतेय.तसेच शेतीकामासाठी बिबट्याच्या दहशतीमुळे कामगार मिळत नाहीत.जीव मुठीत धरून आम्ही शेतीचे काम करतोय.आज घरातील पाळीव जनावरे बिबट्या मारतोय उद्या लहान मुलांना काही झाले तर याला जबाबदार कोण.आम्ही आमच्या परीने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न करतोय. वनविभागाने व शासनाने यावर लवकरात लवकर उपाय करणे गरजेचे आहे..या परिसरात दिवसा अनेकवेळा नागरिकांनी बिबट्या बघितला आहे.पुर्वी हे बिबटे रात्रीचे नजरेस पडत होते परंतु आता सकाली,दुपारी देखील त्यांचे दर्शन होत असते.तसेच येथे दिवसा दोन बिबट्यांचे भांडण देखील नागरिकांनी पाहिले आहेत.यावेळी त्यांच्या मोठाल्या डरकाळीच्या आवाजाने पुर्ण परिसरात भीती पसरत असते.शेती कशी करावी हा प्रश्न येथील सर्व शेतकऱ्यां समोर आहे.यापुर्वी कधीही अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती.बिबट्या पुर्वी पासुन या परिसरात आहे परंतु हल्ली त्यांचा त्रास हा नियमित झाला आहे व ते माणसाला आता घाबरत देखील नाहीत..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...शेतकऱ्यांनी काळजी घेणे गरजेचे बिबट प्रवण क्षेत्रात राहत असताना नागरिकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे.घरातील लहान मुलांवर नेहमी लक्ष ठेवणे गरजेचे.त्यांना एकटे कोठेही सोडले नाही पाहिजे. घरा भोवती ऊस शेती न करणे.तसेच उंच गवत वाढू न देणे.बिबट्या दिसल्यास त्याच्या मागे न लागणे. पाळीव जनावरे हि बंदिस्त गोठ्यात ठेवणे. रात्रीच्या वेळी बाहेर येताना नेहमी सतर्क असणे गरजेचे .सोबत विजेरी असावी.शेतात काम करत असताना देखील सतर्क राहणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.