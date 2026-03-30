पुणे

Pune News : डिलिव्हरी बॉयच्या उत्पन्नावर गदा; व्यावसायिक गॅसटंचाईमुळे हॉटेल्स, क्लाऊड किचन बंद

पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने त्याचे पडसाद आता फूड डिलिव्हरी क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरात गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने त्याचे पडसाद आता फूड डिलिव्हरी क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. गॅसअभावी अनेक लहान-मोठी हॉटेल्स तसेच क्लाऊड किचन तात्पुरती बंद ठेवावी लागली आहेत. परिणामी, ऑनलाइन फूड ऑर्डरमध्ये लक्षणीय घट झाली असून स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहार मंदावले आहेत.

Related Stories

No stories found.