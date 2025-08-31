Deputy CM Ajit Pawar: स्वबळावर निवडणुकीसाठी तयारीला लागा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कार्यकर्त्यांना सल्ला, प्रभागरचनेवर रडत बसू नका

पुणे: ‘‘प्रभागरचनेसंदर्भात अनेक तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत. चांगल्या पद्धतीची प्रभागरचना झालेली नाही. युतीच्या नादी न लागता आणि प्रभागरचनेवर रडत न बसता निवडणुकीच्या तयारीला लागा. निवडणुकीसाठीच्या तीन महिन्यांत कष्ट करणारेच निवडून येतील. निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवा,’’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (ता. ३०) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले. .माेठी बातमी!'महिलांना लुटणाऱ्याचा एन्काउंटर'; सातारा पोलिसांवर पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापुरात हल्ला, २२ गंभीर गुन्हे.राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत पवार बोलत होते. या वेळी शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे आणि अनेक माजी नगरसेवक, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते. भाजपने प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक हद्दीचे, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचेही पालन केले नाही. तसेच, प्रभाग रचना करताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या शहरातील नेत्यांना, नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नाही, या स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी करत माजी नगरसेवकांनी पवार यांच्यासमोर भाजपच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली..पवार म्हणाले, ‘‘प्रभाग रचनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, शिवसेना या पक्षाला विश्वासात घेऊन, प्रभाग रचना करा, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या होत्या. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. कार्यकर्त्यांनी तीन महिन्यात कष्ट केल्यास निवडणुकीत चांगले यश मिळेल.’’.‘खोलात जायला लावू नका’‘‘मराठा आरक्षण प्रश्नावर जे कोणी काही सूचना करतात, ते दहा-दहा वर्ष सरकारमध्ये होते. उगीचच आम्हाला त्या खोलात जायला लावू नका. ते सर्व आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय मान्यवर आहेत. मला त्याबद्दल खोलात जायचे नाही,’’ अशी टीका अजित पवार यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर केली. ते म्हणाले की, तमिळनाडूतील आरक्षणाबाबत शरद पवार बोलत असले, तरी ते आरक्षण कधी देण्यात आले, हे पाहावे. आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधीच तमिळनाडू राज्याने ते आरक्षण लागू केले आहे.’’.मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर नाराजी‘‘लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे मुरलीधर मोहोळ यांचे काम केले. त्यामुळे प्रभागरचना करताना आपल्या पक्षाचा विचार करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्यांनी फक्त त्यांच्या पक्षाचा विचार केला. मित्र पक्षांचा विचार केला नाही. सुरेश कलमाडी यांनीही त्यांच्या पद्धतीने प्रभागरचना केली होती. त्यावेळी आपल्या पक्षाचा महापौर झाला होता,’’ अशी आठवण करून देत पवार यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रभागरचनेवरील प्रभावावरून नाराजी व्यक्त केली..माजी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष का?माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाविष्ट गावांबाबत ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पट कर आकारणी करावी, असा आदेश दिला आहे. तरीसुद्धा महापालिका प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी का सुरू केली नाही? असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुणे महापालिकेच्या बैठकीमध्ये केला. तुम्ही गावांना सुविधा देत नाही तर त्यांच्याकडून जास्त कर घ्यायचा नाही, असे सुनावले. बुधवारी मुंबईत या प्रश्नावर बैठक होणार आहे, असे पवार यांनी सांगितले..Solapur politics:'साेलापूर जिल्हा परिषदेवर राष्ट्रवादीचा तिढा सुटेना, मविआचा मेळ लागेना'; जिल्हा परिषद निवडणूक, खासदारांची भूमिका महत्त्वाची. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या मिळकतकर आकारणीबाबत ग्रामस्थांचे आक्षेप आहेत. ग्रामपंचायतीपेक्षा ही कर आकारणी खूप जादा दराने असल्याने आमच्यावर अन्याय होत असल्याची ग्रामस्थांची भावना आहे. पुणे महापालिकेने कायद्यातील तरतुदीनुसार अशी कर आकारणी केली असल्याचा खुलासा केला आहे. पण या विरोधात नागरिकांच्या तक्रारीमुळे ही कर आकारणी स्थगित केलेली आहे. या प्रलंबित विषयावर आज अजित पवार यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.