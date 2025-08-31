पुणे

Deputy CM Ajit Pawar: स्वबळावर निवडणुकीसाठी तयारीला लागा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कार्यकर्त्यांना सल्ला, प्रभागरचनेवर रडत बसू नका

Prepare to Contest on Own Strength: राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत पवार बोलत होते. या वेळी शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे, आमदार चेतन तुपे आणि अनेक माजी नगरसेवक, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते. भाजपने प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक हद्दीचे, निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचेही पालन केले नाही.
Updated on

पुणे: ‘‘प्रभागरचनेसंदर्भात अनेक तक्रारी माझ्याकडे आलेल्या आहेत. चांगल्या पद्धतीची प्रभागरचना झालेली नाही. युतीच्या नादी न लागता आणि प्रभागरचनेवर रडत न बसता निवडणुकीच्या तयारीला लागा. निवडणुकीसाठीच्या तीन महिन्यांत कष्ट करणारेच निवडून येतील. निवडणूक स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवा,’’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी (ता. ३०) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याचे संकेत दिले.

