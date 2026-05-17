Devendra Fadnavis: कर्करोग उपचार खर्च कमी होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुण्यात पीपीपी तत्त्वावर नवे मेडिकल सेंटर सुरू!

पुणे : "कर्करोगाच्या विरोधात लढा देण्यासाठी आपण विविध पातळीवर प्रयत्न करत आहोत. पुणे महानगरपालिका आणि आपुलकी मेडिकल सेंटरच्या वतीने उभारण्यात आलेले हे केंद्र मैलाचा दगड ठरणार आहे. या मॉडेलच्या आधारावर भविष्यात असे अनेक रुग्णालयलये तयार करता येतील," असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .आपुलकी मेडिकल सेंटरच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी व्यक्त केला. आपुलकी हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड व पुणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) तत्त्वावरील कॅन्सर व कार्डियाक संबंधीत अत्याधुनिक उपचार पद्धती उपलब्ध असलेल्या बाणेरमधील आपुलकी मेडिकल सेंटरचा रविवारी ( ता. १७) मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार मेधा कुलकर्णी, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार भीमराव तारकीर, पुणे महानगपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, गटनेते गणेश बिडकर, महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेते निलेश निकम, आयुक्त नवलकिशोर राम, भाजपा शहराध्यक्ष धीरज घाटे, नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते.यावेळी महापालिका सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. संजीव वावरे व आपुलकी हेल्थकेअर लिमिटेडचे सुनील नहार, सचिन नहार व रवी जैन यांचा मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला..मुख्यमंत्री म्हणाले, "मागील काही वर्षांत कर्करोगाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्यासाठीच्या उपचाराचा खर्चही मोठा असतो. या परिस्थितीत पीपीपी तत्वावर उभारण्यात आलेले हे रुग्णालयात मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. सीजीएसएचच्या माध्यमातून उपचार करण्याची तयारी दाखवली याबाबद्दल आपुलकी हेल्थ केअरचे आभार आहेत.".Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...\rपुणे व महाराष्ट्रभरातील नागरिकांना अत्याधुनिक- परवडणारी व जागतिक दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने बाणेरमध्ये हे अत्याधुनिक, १५० खाटांचे कर्करोग आणि हृदयरोग रुग्णालय प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. या रूग्णालयातील सर्व क्लिनिकल सेवा सीजीएचएस (शासकीय दरानुसार) दरांवर दिल्या जाणार आहेत. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रमुख आरोग्य सेवा योजनांची उपलब्धता असणार आहे. सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. प्रितेश मुनोत व व्यवस्थापकीय संचालक पियुष राका यांनी मान्यवरांना मेडिकल सेंटर व उपलब्ध आधुनिक सुविधांची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.