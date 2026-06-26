Dharmani Irrigation Relief: धामणी उपसा सिंचन योजनेला दिलासा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सौर प्रकल्पाचे प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष धामणीत येणार

पारगाव : आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्वभागातील दुष्काळी परिसर असलेल्या धामणी परिसरातील सामूहिक ऊपसा सिंचन योजनेच्या वीज प्रश्नाबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक भुमिका घेत सौर प्रकल्पाचे प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी स्वतः येणार असल्याचे शेतकऱ्यांना दिले. .धामणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी डिंभे कालव्यावरून एकूण सहा ते सात कोटी रुपये खर्च करून एकूण नऊ उपसा सिंचन योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पाणी परवाना काढला. बँका आणि अन्य माध्यमातून कर्ज काढून प्रत्यक्ष पाईपलाईन देखील पूर्ण केली आहे.या कामाला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे..शेतीपंपासाठी राज्य सरकारने सोलर धोरण आणले आहे. काही महिन्यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर महावितरणने येथे एक सोलर पंप प्रकल्प राबवला परंतु तो पूर्ण क्षमतेने चालला नाही . सोलर पंपावरील उपसा सिंचन योजना ही पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे या परिसरातील उपसा सिंचन योजनेसाठी विशेष बाब म्हणून वीज कनेक्शन द्यावे या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सोमवार (दि. २२) पासून आमरण उपोषण सुरु केले होते. माजी सरपंच सागर जाधव यांच्यासह एकूण २५ शेतकरी ग्रामपंचायत समोर आमरण उपोषणास बसले होते. शिवसेनेचे नेते रमेश येवले, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे, सचिन बांगर, प्रवीण थोरात, अजित चव्हाण, निरगुडसरचे सरपंच रविंद्र वळसे पाटील, किरण ढोबळे यांनी बुधवार (दि.२४) सायंकाळी उपोषण स्थळी भेट देऊन उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्यांची भेट घेऊन उपोषणाची माहिती शिवसेना पक्षाचे सचिव रामभाऊ रेपाळे यांना कळवली तेव्हा त्यांनी त्वरित उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कॉल करून या संदर्भात माहिती दिली असता रात्री अकरा वाजता एकनाथ शिंदे यांनी उपोषण स्थळी व्हिडिओ कॉल केला. .सर्व ग्रामस्थांशी जवळपास साडेसहा मिनिटे व्हिडिओ कॉल वर चर्चा करून त्यांना या अडचणीतून ठोस असा पर्याय काढून देण्याचं आश्वासन दिले आणि हे तीन दिवस चालणारे उपोषण त्यांनी चांगल्या प्रकारचे मदतीचा शब्द देऊन संपवले. आणि दुसऱ्याच दिवशी काल गुरुवारी वीज जोडणीच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात मुंबईला येण्याची सूचना केली त्यानुसार काल गुरुवारी सायंकाळी मुंबई येथे माजी सरपंच सागर जाधव, उपसरपंच अक्षय विधाटे, अजित बोऱ्हाडे, शांताराम दत्तात्रय जाधव, नितीन जाधव, अमोल गाढवे, राहुल करंजखेले, अमोल सीताराम जाधव यांच्यासह शिवसेनेचे नेते रमेश येवले, देविदास दरेकर , अरुण गिरे, सचिन बांगर, प्रवीण थोरात, अजित चव्हाण, रविंद्र वळसे पाटील, किरण ढोबळे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शेतकऱ्यांनी योजनेची संपूर्ण माहिती, वीज उपलब्धतेअभावी निर्माण झालेल्या अडचणी तसेच या योजनेचे शेती व गावाच्या विकासातील महत्त्व उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले. शेतकऱ्यांचे म्हणणे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तब्बल अर्धा तास बारकाईने ऐकून घेतले. योजनेचे सर्व पैलू समजून घेत त्यांनी संबंधित बाबींचा सखोल आढावा घेतला. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या अडचणी व त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक उपस्थित होते. .एकनाथ शिंदे यांनी महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांच्याबरोबर या संदर्भात संपर्क केला असता लोकेश चंद्रा यांनी धामणीतील सर्वात लांबीच्या पाईपलाईनवर प्रात्यक्षिक म्हणुन सोलर पॅनेल बसवुन विजेएवढे पाणी मिळेल असे सांगितले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "तुमच्या योजनेसंदर्भातील सर्व बाबी मला स्पष्टपणे समजल्या आहेत. सर्वप्रथम त्या ठिकाणी सौर ऊर्जा (सोलर) पर्यायाची तांत्रिक तपासणी करण्यात येईल. सोलर पॅनेलचा प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी मी स्वतः त्या ठिकाणी येईन. सोलरवर योजना पूर्ण क्षमतेने चालविणे शक्य नसल्यास विशेष बाब म्हणून हायब्रिड योजना राबवून आवश्यक वीज कनेक्शन उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी महावितरण च्या अधिकाऱ्यांना दिले..माजी सरपंच सागर जाधव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे धामणीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाणी व वीज प्रश्न मार्गी लागण्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहे. विशेष म्हणजे, एकनाथ शिंदे यांनी सोलर पॅनेलचा प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी स्वतः उपस्थित राहण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.