Dhananjay Sawant Accident : भाजप नेत्याच्या गाडीचा मध्यरात्री भीषण अपघात, कंटेनरच्या धडकेत फॉर्च्युनरचा चक्काचूर, जीवित हानी टळली

धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी घटना घडली आहे. माजी आरोग्य मंत्री आणि आमदार तानाजी सावंत यांचे पुतणे, धाराशिव जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांच्या फॉर्च्युनर कारचा पुणे- सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात झाला..कसा झाला अपघात?मिळालेल्या माहितीनुसार, काल (मंगळवारी) मुंबई येथे धनंजय सावंत यांच्या पत्नी, मुलांसह त्यांच्या समर्थकांनी शिवसेना सोडून भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मध्ये प्रवेश केला होता. हा पक्षप्रवेश सोहळा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडला..कार्यक्रम आटोपून धाराशिवकडे परतत असताना मध्यरात्री सुमारे १ वाजेच्या सुमारास भिगवणजवळ सोलापूर-पुणे महामार्गावर त्यांच्या फॉर्च्युनर कारला एका भरधाव कंटेनरने जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत कारचे मोठे नुकसान झाले असून गाडी चक्काचूर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे..Pune Solapur Highway Accident : टायर फुटून क्रूझर थेट ट्रकवर आदळली, तिघांचा जागीच मृत्यू; गाडीचा चुराडा.जीवित हानी टळली, सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. मात्र, धनंजय सावंत यांचे पुत्र, चालक आणि सुरक्षारक्षक यांना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. धनंजय सावंत आणि इतर जखमींवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले असून ते सध्या सुरक्षित असल्याचे वृत्त आहे.