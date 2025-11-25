पुणे

Dhanori Leopard : धानोरी परिसरात बिबट्या,नागरिकांना सतर्क राहण्याचे वन विभागाचे आवाहन!

Dhanori Lohegaon Alert : धानोरी–मुंजाबावस्ती परिसरात बिबट्या फिरत असल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्ट दिसले असून वन विभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. लोहगाव व विमानतळ भागात पिंजरे, कॅमेरे लावून शोधमोहीम सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विश्रांतवाडी : सोमवारी पहाटे धानोरी येथील मुंजाबावस्ती परिसरात बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वनविभाग आणि वन्यजीव बचाव पथकांनी तत्काळ शोधमोहीम राबवली. बिबट्या पहाटेच्या सुमारास धानोरी परिसरात फिरत असल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले. याचा विडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्याने नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली. पण त्यानंतर नागरिकांना प्रत्यक्ष कुठेही बिबट्या दिसून आला नाही. परिसरातील काही ठिकाणचे सीसीटीव्ही तपासले असता, बिबट्या दिसून आल्याची माहिती वन विभागाच्या वतीने देण्यात आली. वनविभागाच्या वतीने शोधमोहीम सुरू आहे.

