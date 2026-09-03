Pune Crime News : पुण्यात खळबळ! भाजप नेत्याच्या गाड्यांवर हल्ला; दगड-बांबूने २ वाहनांची अज्ञातांकडून तोडफोड, CCTVच्या वायरही कापल्या

Pune Crime: पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. माजी राज्यमंत्री आणि भाजप नेते दिलीप कांबळे यांच्या दोन चारचाकी वाहनांची अज्ञात व्यक्तींनी तोडफोड केली आहे. विशेष म्हणजे ही घटना कांबळे यांच्या घराबाहेरच घडल्याने पुण्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. घोरपडी येथील बी. टी. कवडे रस्त्यावरील सिटाडेल एम्प्रेस सोसायटीमध्ये ही घटना घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, कांबळे हे बुधवारी संध्याकाळी कुटुंबीयांसोबत बाहेर गेले होते. रात्री साधारण आठ ते नऊ वाजण्याच्या दरम्यान अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्या घराबाहेर उभ्या असलेल्या दोन वाहनांची दगड आणि बांबूच्या सहाय्याने तोडफोड केली. कांबळे घरी परतल्यानंतर त्यांच्या वाहनांची तोडफोड झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..विधानसभा निवडणूकीतही युतीला स्पष्ट बहूमत मिळेल : दिलीप कांबळे.या घटनेमध्ये हल्लेखोरांनी कांबळे यांच्या घराच्या परिसरात असलेल्या तीन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या वायरदेखील तोडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हल्लेखोरांनी पूर्वनियोजित पद्धतीने हा प्रकार केला का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे कांबळे राहत असलेल्या सोसायटीमधील इतर कोणत्याही वाहनाला हल्लेखोरांनी लक्ष्य केलेले नाही. त्यामुळे केवळ कांबळे यांच्या वाहनांचीच तोडफोड का करण्यात आली, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे..या प्रकरणी दिलीप कांबळे यांनी मुंढवा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी अज्ञात हल्लेखोरांविरोधात तपास सुरू केला असून, परिसरातील उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला जात आहे..दरम्यान, “घराच्या बाहेर गाड्यांची झालेली तोडफोड म्हणजे माझ्यावर आणि माझ्या घरावर झालेला हल्ला आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिलीप कांबळे यांनी दिली आहे. भाजपच्या बड्या नेत्याच्या घराबाहेरच वाहनांची तोडफोड झाल्याने या घटनेमागे नेमके कारण काय आहे, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.