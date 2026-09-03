पुणे

Pune Crime News : पुण्यात खळबळ! भाजप नेत्याच्या गाड्यांवर हल्ला; दगड-बांबूने २ वाहनांची अज्ञातांकडून तोडफोड, CCTVच्या वायरही कापल्या

Pune BJP News : पुण्यात भाजप नेते आणि माजी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या दोन चारचाकी वाहनांची अज्ञात व्यक्तींनी तोडफोड केली. घोरपडी येथील बी. टी. कवडे रस्त्यावरील सिटाडेल एम्प्रेस सोसायटीत बुधवारी रात्री हा प्रकार घडला.
Pune Crime News

Dilip Kamble car vandalism

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Pune Crime: पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. माजी राज्यमंत्री आणि भाजप नेते दिलीप कांबळे यांच्या दोन चारचाकी वाहनांची अज्ञात व्यक्तींनी तोडफोड केली आहे. विशेष म्हणजे ही घटना कांबळे यांच्या घराबाहेरच घडल्याने पुण्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. घोरपडी येथील बी. टी. कवडे रस्त्यावरील सिटाडेल एम्प्रेस सोसायटीमध्ये ही घटना घडली.

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