Dilip Walse Patil: पुणे जिल्हा मानव-बिबट संघर्ष राज्य आपत्ती म्हणून घोषित : माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील; १३ कोटी निधी मंजूर..

-डी.के.वळसे पाटील. मंचर : "पुणे जिल्ह्यात बिबट हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पिंपरखेड येथे चिमुकल्यावर झालेल्या दुर्दैवी हल्ल्यानंतर काही ठिकाणी राजकीय हेतूने आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले. जनतेची दिशाभूल केली. सरकारने या प्रश्नाला अत्यंत गांभीर्याने घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत तातडीने आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मानव-बिबट संघर्षाबाबत राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपाययोजनांसाठी तातडीने १३ कोटी रुपये निधी वनखात्यासाठी मंजूर केला." असे माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. आदर्शगाव गावडेवाडी-अवसरी बुद्रुक (ता.आंबेगाव) येथे घोड वन विभागाच्या वतीने पाच कोटी ३४ लाख रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या वन उद्यानाचे भूमीपूजन वळसे पाटील यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील होते. यावेळी देवेंद्र शहा, विष्णू हिंगे, सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते.वळसे पाटील म्हणाले,"बिबट समस्येबाबत उपाययोजनांसाठी माझा पाठपुरावा सुरु आहे. सरकारने बिबट समस्येला प्राधान्यक्रम दिला असून नागरिक सुरक्षिततेसाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्व उपाययोजना युद्धपातळीवर सुरू आहेत. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना अडचण आल्यास प्रोटोकॉल न पाळता मध्यरात्री मला फोन केला तरीही चालेल. त्यांनी निर्भयपणे काम करून जनतेला दिलासा द्यावा. निसर्ग वन उद्यान पर्यावरण रक्षण व संवर्धनाचा नवा अध्याय आहे. आदर्शगाव गावडेवाडी–अवसरी बुद्रुक येथे उभारले जाणारे निसर्ग वन उद्यान हे वन संवर्धन, जैवविविधता जपणे व पर्यावरण-जागरूकता वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आंबेगाव तालुक्यातील बिबट–मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी हे उद्यान एक शाश्वत उपाय ठरेल.".आढळराव पाटील म्हणाले, "काम कोण करते व राजकारण कोण करते. हे जनतेला माहित आहे. बिबट समस्या निवारणाबाबत वळसे पाटील यांनी राज्यशासनाकडे केलेला पाठपुरावा कौतुकास्पद आहे." .जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे म्हणाले, "वन्यप्राण्यांचा नाहीसा झालेला मूळ आदिवासी पुनर्जीवित करण्याच्या दृष्टीने कामकाज सुरु केले आहे. येथे ५.३ हेक्टर क्षेत्रात उद्यान उभे केले जाणार आहे. पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण व नागरिकांचे सुरक्षित सहअस्तित्वासाठी उद्यान महत्त्वाचे आहे. बिबट्यांच्या हालचालींना वैज्ञानिक दिशा मिळून मानववस्तीत प्रवेशाची शक्यता कमी होईल. ट्रॅप कॅमेरे, रेस्क्यू पथके, जनजागृती मोहिमा यांसारख्या उपाययोजनांवर काम करत आहे. उद्यान विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श केंद्र ठरेल."मंचरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी आभार मानले."लोकांच्या सुरक्षेसाठी मंत्रालयात निर्णय घेत असताना. विरोधकांनी मुद्दाम पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर अडथळे निर्माण करून नागरिकांची गैरसोय केली. लोकांच्या भावनांना चिथावणी देण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आहे."- दिलीप वळसे पाटील, माजी सहकारमंत्री.