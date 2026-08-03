Flood Alert : डिंभे धरणातून घोड नदीत १९,५४५ क्यूसेक विसर्ग; नदीकाठच्या ४४ गावांना सतर्कतेचा इशारा

मंचर : हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे) धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. सोमवारी (ता. ३) दुपारी दीड वाजल्यापासून धरणाच्या सांडवा व इतर माध्यमांतून एकूण २० हजार ९५ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.अशी माहिती डिंभे धरणाचे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी दिली..जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, धरणाच्या जलविद्युत केंद्रातून ५५० क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून,उजव्या कालव्यात १५० क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे. धरणाच्या सांडव्यातून आणि इतर ठिकाणांवरून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यासह एकूण २० हजार ९५ क्यूसेक पाण्याचा प्रवाह सुरू आहे..यापैकी घोड नदीपात्रात १९ हजार ५४५ क्यूसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. दरम्यान,ता.२ ऑगस्ट२०२५ रोजी डिंभे धरण ९४ टक्के भरले होते.सोमवारी (ता.२) रोजी डिंभे धरण ९८ टक्के भरले आहे..“डिंभे धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या वाढत्या विसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घोड नदीकाठच्या डिंभे ते शिरूर पर्यंतच्या ४४ गावांतील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. नदीपात्रात उतरू नये, पूल, बंधारे व पाण्याच्या प्रवाहाजवळ जाणे टाळावे, तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.”गणेश नान्नोर,कार्यकारी अभियंता डिंभे धरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.