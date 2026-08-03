पुणे

Flood Alert : डिंभे धरणातून घोड नदीत १९,५४५ क्यूसेक विसर्ग; नदीकाठच्या ४४ गावांना सतर्कतेचा इशारा

धरण ९८ टक्के भरले; संततधार पावसामुळे पाण्याचा विसर्ग वाढवला, नदीपात्रात न जाण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
With Dimbhe Dam reaching 98% storage, authorities have increased water discharge into the Ghod River to 19,545 cusecs and issued an alert for 44 villages along the riverbank, urging residents to stay away from the river and low-lying areas.

With Dimbhe Dam reaching 98% storage, authorities have increased water discharge into the Ghod River to 19,545 cusecs and issued an alert for 44 villages along the riverbank, urging residents to stay away from the river and low-lying areas.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : हुतात्मा बाबू गेनू सागर (डिंभे) धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. सोमवारी (ता. ३) दुपारी दीड वाजल्यापासून धरणाच्या सांडवा व इतर माध्यमांतून एकूण २० हजार ९५ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.अशी माहिती डिंभे धरणाचे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी दिली.

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