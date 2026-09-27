Divya Shinde Pune Case: ‘बिग बॉस फेम’ दिव्या शिंदेचा पुण्यात राडा! ६५ वर्षीय डॉक्टरांच्या घरात घुसून काठ्या-बेल्टने मारहाण, प्रकरण काय?

पुणे : ‘बिग बॉस मराठी’ फेम आणि रील स्टार दिव्या शिंदे हिच्यासह आठ ते दहा जणांच्या टोळीने डॉक्टरांच्या घरात घुसून त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप समोर आला आहे. पाच लाख रुपयांची मागणी पूर्ण न केल्याने डॉक्टरांची कार बळकावण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी दिव्या शिंदे, अण्णा धामढेरे यांच्यासह किमान सात जणांविरोधात काळेपडळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पाच लाख रुपयांची मागणीपुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विद्याधर गायकवाड यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. एका कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीसाठी पाच लाख रुपये देण्याची मागणी दिव्या शिंदे आणि इतर आरोपींकडून केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ऑगस्ट महिन्यापासूनच त्यांना पैशांच्या मागणीसाठी फोन येत होते, असे तक्रारीत म्हटले आहे.१७ सप्टेंबर रोजी दिव्या शिंदे ही काही लोकांसह डॉ. गायकवाड यांच्या घरी पोहोचल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर २३ सप्टेंबर रोजी डॉक्टरांना एका हॉटेलमध्ये बोलावून पुन्हा पाच लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली. पैसे न दिल्यास घरात गुंड पाठवून मारहाण करण्याची धमकीही देण्यात आल्याचा आरोप डॉक्टरांनी केला आहे..Pune Ganpati Visarjan : विसर्जन मिरवणुकीत आवाजाचा दणदणाट! लक्ष्मी रस्त्यावर ११५ डेसिबलची नोंद; ‘जेट विमाना’एवढा कानठळ्या बसवणारा दणदणाट.घरात घुसून मारहाण२४ सप्टेंबर रोजी रात्री दिव्या शिंदेसह आठ ते दहा जणांचा समूह डॉ. गायकवाड यांच्या घरात जबरदस्तीने शिरल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यावेळी वाद झाल्यानंतर त्यांना चेहरा, पोट आणि पाठीवर लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. तसेच धारदार शस्त्रे, काठ्या, बेल्ट आणि लोखंडी भांड्यांचा वापर करून मारहाण केल्याचा आरोप आहे.डॉ. गायकवाड यांनी आपण अर्धांगवायूचे रुग्ण असल्याचे सांगून हल्लेखोरांना मारहाण थांबवण्याची विनंती केली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून गोंधळ आणि मारहाण सुरूच ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे..घरातील साहित्याची तोडफोड; कार बळकावलीमारहाणीनंतर हल्लेखोरांनी घरातील साहित्याची तोडफोड केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पाच लाख रुपयांची मागणी पूर्ण न झाल्याने घरातून बाहेर पडताना डॉक्टरांची कार बळकावण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.या घटनेत डॉ. गायकवाड यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे दृश्यचित्रांमधून दिसून येते. त्यांच्या डोक्याला टाके घालावे लागले असून चेहऱ्यावरही जखमा झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..काळेपडळ पोलिसांनी दिव्या शिंदे, अण्णा धामढेरे आणि इतर सात जणांविरोधात विविध कायदेशीर कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमित शेटे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. दिव्या शिंदे या वर्षाच्या सुरुवातीला ‘बिग बॉस मराठी ६’मध्ये सहभागी झाली होती. रील्सच्या माध्यमातूनही ती प्रसिद्ध झाली होती..Pune University : पुणे विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! भोजनगृहाची दरवाढ रद्द, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.