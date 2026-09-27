पुणे

Divya Shinde Pune Case: ‘बिग बॉस फेम’ दिव्या शिंदेचा पुण्यात राडा! ६५ वर्षीय डॉक्टरांच्या घरात घुसून काठ्या-बेल्टने मारहाण, प्रकरण काय?

Divya Shinde Pune Case: What Happened? : ‘बिग बॉस फेम’ दिव्या शिंदेवर पुण्यात ६५ वर्षीय डॉक्टरांच्या घरात घुसून मारहाण आणि ५ लाखांची मागणी केल्याचा आरोप.
Bigg Boss Marathi fame Divya Shinde and a 65-year-old doctor featured in connection with the alleged Pune assault case

Bigg Boss Marathi fame Divya Shinde and a 65-year-old doctor featured in connection with the alleged Pune assault case

esakal

Sandip Kapde
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पुणे : ‘बिग बॉस मराठी’ फेम आणि रील स्टार दिव्या शिंदे हिच्यासह आठ ते दहा जणांच्या टोळीने डॉक्टरांच्या घरात घुसून त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप समोर आला आहे. पाच लाख रुपयांची मागणी पूर्ण न केल्याने डॉक्टरांची कार बळकावण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी दिव्या शिंदे, अण्णा धामढेरे यांच्यासह किमान सात जणांविरोधात काळेपडळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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