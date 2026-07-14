पुणे

Double Decker Bus : बीआरटी, मेट्रो नसलेल्या मार्गांवर ‘डबलडेकर’; २१ जुलैला होणार चाचणी

पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बसची चाचणी होणार आहे. ज्या मार्गावर बीआरटी व मेट्रो नाही अशा मार्गावर ‘डबलडेकर’ धावणार.
double decker bus

double decker bus

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुण्यात पुन्हा एकदा डबलडेकर बसची चाचणी होणार आहे. ज्या मार्गावर बीआरटी व मेट्रो नाही अशा मार्गावर ‘डबलडेकर’ धावणार आहे. त्यामुळे चाचणीदेखील अशाच मार्गावर होणार आहे. मंगळवारी (ता. २१) पुण्यातील १० मार्गांवर या बसची चाचणी केली जाणार आहे. यात हडपसर-वाघोली व हडपसर-स्वारगेट या मार्गाचा समावेश केला आहे.

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