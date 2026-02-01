Pune Water News: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ ते १० दिवस पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार; पाणीटंचाईची भीती

पुणे शहर आणखी एका गंभीर पाणी संकटाकडे वाटचाल करत असल्याचे दिसून येत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या चिखली जलशुद्धीकरण केंद्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य पाईपलाईनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गळती झाल्यामुळे पुढील आठ ते दहा दिवस शहराच्या अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे..महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, पवना धरणातून चिखली जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी वाहून नेणारी ७०० मिमी व्यासाची मुख्य पाईपलाईन रावेत परिसराजवळील एका नाल्यात अचानक फुटली. पाईपलाईन फुटल्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया गेले आहे, ज्यामुळे पाणी संकट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या भागात पाईपलाईन फुटली आहे तो भाग दुरुस्तीसाठी अत्यंत आव्हानात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे. नाल्यात पाण्याचा प्रवाह जोरदार असल्याने यंत्रसामग्री आणि कामगारांना घटनास्थळी पोहोचण्यास अडचण येत आहे. .Sharad Pawar: गौतम अदानी शरद पवारांच्या भेटीला! सिल्व्हर ओक निवासस्थानी सांत्वन भेट.तांत्रिक अडचणींमुळे दुरुस्तीच्या कामाला अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो असे महानगरपालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पाणीपुरवठा विभागाने परिस्थिती गांभीर्याने घेतली आहे आणि युद्धपातळीवर दुरुस्तीचे काम सुरू केले आहे. नागरिकांची गैरसोय कमी करण्यासाठी अतिरिक्त पंपिंग आणि पर्यायी व्यवस्था करण्याचा विचारही केला जात आहे. या काळात रहिवाशांनी पाणी जपून वापरावे असे आवाहन महानगरपालिकेने केले आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पाइपलाइनच्या स्थितीनुसार पाणीपुरवठा पूर्णपणे सामान्य होण्यासाठी किमान १० दिवस लागू शकतात..Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा.२ फेब्रुवारीपासून पुढील तीन दिवस महाराष्ट्रातील हवामान बदलण्याची शक्यता आहे. निवृत्त हवामानशास्त्रज्ञ माणिकराव खुळे (आयएमडी, पुणे) यांच्या मते, राज्याच्या अनेक भागात ढगाळ आकाश आणि हलक्या पावसाची शक्यता आहे. सोमवार ते बुधवार, ४ फेब्रुवारी दरम्यान नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, निफाड, सटाणा, कळवण, देवळा, मालेगाव या ठिकाणी प्रामुख्याने ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये धुळे, साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर, संगमनेर, अकोला, कोपरगाव, राहाता, सिन्नर आणि इगतपुरी यांचा समावेश आहे. नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांच्या काही भागात २ ते ४ मिमी पर्यंत हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.