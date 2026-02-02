पुणे

Pune News: शेणापासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक कलात्मक वस्तू सातासमुद्रापार; मानसी व सायली निघोटबहिणींनी उभारला हक्काचा व्यवसाय!

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंचर: निघोटवाडी (ता.आंबेगाव) येथील शेतकरी कुटुंबातील मानसी व सायली बाबाजी निघोट या दोन बहिणींनी गाईच्या शेणापासून आकर्षक, पर्यावरणपूरक १०० प्रकारच्या विविध रंगांतील शोभेच्या कलात्मक वस्तू तयार केल्या आहेत. त्या मराठी माणसांनी सातासमुद्रापार असलेल्या अमेरिकेत नेल्या आहेत.

