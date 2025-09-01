कोर्टाचा आदेश, प्रशासनाला कारवाई करावीच लागेल; फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं, आडमुठेपणा अन् इगो ठेवून चर्चा अशक्य

मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंचं आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात अटी-शर्तींचं उल्लंघन झाल्याचं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं. हायकोर्टाकडून जरांगे आणि वीरेंद्र पाटील यांना नोटीसही बजावण्यात आलीय. दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकाही सुरू आहेत. हायकोर्टातील सुनावणी आणि उपसमितीच्या बैठकीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. आम्ही यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतोय. तर आंदोलनात अटी-शर्थींचं उल्लंघन झालंय. यावर कोर्टाने दखल घेऊन कारवाईचे आदेश दिलेत. त्यामुळे प्रशासनाला कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई करावी लागेल असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. .आंदोलन थांबवण्याचे आदेश द्या, सरकारची कोर्टात विनंती, सदावर्तेंनीही केले गंभीर आरोप; हायकोर्टानं जरांगेंना पाठवली नोटीस.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,"बैठकीत आम्ही सर्व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केला. त्यातून काय मार्ग काढता येईल आणि तो मार्ग कोर्टात कसा टिकेल यावर चर्चा केली. आम्ही पुन्हा बैठक घेतली. कायदेशीर मार्ग शक्य असतील तर ते काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." हायकोर्टातील सुनावणीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,"जी काही परवानगी होती ती अटी-शर्तींसह होती. त्याचं उल्लंघन झालंय. रस्त्यावर ज्या गोष्टी चालल्यात त्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्ती केली. त्यावरून कोर्टाने निर्देश दिलेत. त्याचं पालन करणं हे प्रशासनाला क्रमप्राप्त आहे. शेवटी माननिय उच्च न्यायालयाने दखल घेतलीय. सरकार सामंजस्याची भूमिका घेतंय. पण कोर्टाने कडक आदेश दिले की प्रशासनाला कारवाई करावीच लागेल.".हे भूषणावह नाहीमुंबईत कायदा सुव्यवस्था बिघडली म्हणता येणार नाही. काही ठिकाणी अचानक रास्ता रोको वगैरे झाले, पण काही घटना अशा आहेत की त्या भूषणावह म्हणता येणार नाहीत.. आंदोलकांकडून अशा कृतीची अपेक्षा नाही. जर त्याचंही समर्थन होणार असेल तर वाईट आहे. छत्रपतींचा इतिहास सांगणारे लोक आपण आहोत. पण अशा कृत्याने छत्रपतींचा आणि त्यांच्या संस्कृतीचा अपमान करतोय का असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला..VIDEO VIRAL : मरेपर्यंत मराठी बोलणार नाही, पनवेलमध्ये भाषेवरून राडा; हिंदी भाषिकाने म्हटलं, महाराष्ट्राचा आदर पण.....माइकवर चर्चा होते का?मराठा आरक्षणावर तोडगा काढायचा असेल तर जरांगेंनी शिष्टमंडळ पाठवावं, चर्चेला कुणी आलं तर यातून मार्ग निघेल अशी आशा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आजही विखे पाटील यांनी सांगितलं की, शिष्टमंडळ पाठवा, माइकवर चर्चा करा म्हणतायत. अशी चर्चा होते का? आंदोलकांकडून निवेदन देण्यात आलंय त्यातून काय मार्ग निघतोय का पाहतोय. आडमुठेपणा किंवा इगो धरून चर्चा होत नाही, आम्ही आडमुठेपणा करत नाही नाही. आताच्या स्थितीत जसा मार्ग निघेल तो काढतोय. चर्चेला कोणी समोर आलं तर तोडगा निघेल..दुकानं, हॉटेल बंद ठेवली नाहीखाण्यापिण्याची दुकाने बंद ठेवून आंदोलकांची कोंडी केली गेली असे आरोप होत आहेत. या आरोपांनाही फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. फडणवीस म्हणाले की,"काही लोकांनी धुडगुस घातल्यानं काही दुकानदार, व्यापारी दुकाने बंद करून निघून गेले. त्यामुळे दुकाने बंद ठेवले गेल्याचा आरोप केला गेला. तुम्ही दुकाने उघडी ठेवा आणि पोलीस बंदोबस्त देतो असं सांगितलं. त्यानंतर दुकाने उघडली गेली, आम्ही काही बंद ठेवलं नाही",असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं..सुप्रिया सुळे, शरद पवारांवर निशाणाकेंद्राकडे हा विषय जायला हवा असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे असं विचारताच फडणवीस म्हणाले की,"कायदेतज्ज्ञांनी नव्हे तर पवार साहेबांनी हे मांडलंय. कायदेतज्ज्ञांनी आणि सुप्रीम कोर्टानेही हे स्पष्ट सांगितलं की हा मुद्दा केंद्राच्या नव्हे तर राज्याच्याच अखत्यारित आहे." फडणवीस यांनी सुप्रिया सुळे यांच्यावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की," सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करायला हवं. त्यात आपलंच तोंड पोळतं. सुप्रिया ताईंनी स्वत;ला विचारलं पाहिजे की मराठा समाजाचे प्रश्न इतके का चिघळले. त्यांचे किती काळ सरकार होते, मधेही अडीच वर्ष सत्ता होती. त्यांनी एकही निर्णय मराठा समाजाच्या हिताचे घेतले नाहीत.".पत्रकारांवर हल्ला न शोभणारंपत्रकारांना धक्काबुक्की आणि महिला पत्रकाराचा विनयभंग आंदोलकांकडून झाल्याचे आरोपही होत आहेत. त्यावर फडणवीस म्हणाले की, हे अतिशय चुकीचं आहे. पत्रकारांवर हल्ला आणि महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे गालबोट लावणारं आहे. २० पेक्षा जास्त मराठा मोर्चे पाहिलेत. त्या मोर्चानंतर सरकारने घेतलेले सकारात्मक निर्णय़ पाहिले आहेत. महिला पत्रकार त्यांचं काम कर तअसता. लोकशाहीत तुमची भावना पोहोचवण्याचं काम करत असतात. अशा वेळी त्यांच्यावरच हल्ला होणं महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.