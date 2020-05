प्रसिद्ध सेक्सॉलॉजिस्ट डॉ. शशांक सामक काळाच्या पडद्याआड; शेवटचे ट्विट चटका लावणारे!

पुणे : प्रसिद्ध त्वचारोगतज्ज्ञ आणि क्लिनिकल सेक्सॉलॉजिस्ट डॉ. शशांक सामक (वय 64) यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने शुक्रवारी (ता.१५) त्यांच्या राहत्या घरी निधन झाले.

डॉ. सामक यांना सकाळी छातीत दुखू लागले. रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आहे. त्यात त्यांच्या हृदयाचे कार्य थांबले. त्यांच्यावर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी, मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अत्यंत संवेदनशील व्यक्तीमत्त्व अशी त्यांची ओळख होती.

डॉ. सामक यांचे शालेय शिक्षण ज्ञानप्रबोधीनीत झाले. उच्च माध्यमिक शिक्षण फर्ग्युसन महाविद्यालायातून केले. त्यांनी बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातून 1977 साली त्यांनी पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी त्वचारोगाची पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केले. पण, त्यांनी क्लिनिकल सेक्सॉलॉजिस्ट म्हणून वैद्यकीय सेवा सुरू केली. ही वैद्यकीय शाखा सुपर स्पेशालिस्ट स्तरावर घेऊन जाण्यात डॉ. सामक यांचे मोठे योगदान आहे. `सेक्शुअल फिटनेस ` ही संकल्पना त्यांनी 1996 साली सर्वप्रथम मांडली. वैद्यकीय कामशास्त्र या संकल्पनेचे ते जनक होते. `चाळीशीनंतरचे कामजीवन` अशा प्रकारचे कार्यक्रमातून लैंगिकतेविषयी जनजागृती करत होते.

दरम्यान, डॉ. सामक यांचे शेवटचे ट्विट चटका लावून जाणारे आहे. डॉक्टरांनी 12 मे रोजी शेवटचे ट्विट केले होते. त्यात कोरोना विषयी भाष्य करताना. Life is short, Death is sure, असा आशय होता. या ट्विटनंतर अवघ्या तीन दिवसांत त्यांनी जगाचा निरोप घेतल्यामुळं हे ट्विट चटका लावून जात आहे.