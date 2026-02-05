Pune News: पिंपळवंडी येथे पाचवा बिबट्या जेरबंद; बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने बिबटे वनविभाग पुन्हा सोडत असल्याचे निष्पन्न!

पिंपळवंडी: येथील काकडपट्टा(ता.जुन्नर) शिवारातील शेतकरी मयुर नेताजी वाघ यांच्या घराजवळील शेतात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात बुधवारी(ता.४)दुपारच्या वेळेस बिबट्या जेरबंद झाल्याची माहिती ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी दिली..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.मयुर वाघ यांच्या घराजवळ वनविभागाने गेल्या तीन ते चार महिन्यात पकडलेला हा पाचवा बिबट्या आहे. वनविभागाला सदर घटनेची माहिती वाघ यांनी कळवील्यानंतर ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे व रेस्क्यु टीम घटनास्थळी दाखल झाली. या बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असून यापूर्वी देखील या बिबट्याला पकडले असल्याचे समजून आले आहे..वनविभागाच्या माध्यमातून पकडलेले बिबटे पुन्हा सोडत नसल्याचे सांगण्यात येते परंतु या बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने हा बिबट्या पहिले पकडुन त्याला रेडिओ कॉलर लावून पुन्हा एकदा सोडून दिले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.सदर बिबट्याला माणिकडोह येथील निवारा केंद्रात नेण्यात आले आहे.हा बिबट सहा ते सात वर्षांची मादी असल्याचे माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..वनविभागाच्या सहायक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी सांगितले की भारतीय वन्यजीव संस्थान डेहराडून यांनी काही महिन्यांपुर्वी दहा ते पंधरा बिबट्यांना रेडिओ कॉलर लावली होती.यामागे बिबट्याचा दैनंदिन जीवनक्रम व बिबट्यांच्या सवयींचा अभ्यास करण्यासाठी या रेडिओ कॉलर लावण्यात आल्या होत्या.सदर बिबट मादीला कधी रेडिओ कॉलर लावली आहे याची माहिती आम्ही भारतीय वन्यजीव संस्थे कडून मागवली आहे ती लवकरच समजेल..मयुर वाघ यांनी सांगितले की बीबट्याच्या दहशतीमुळे आमचं सर्व कुटुंब भयभीत झालं आहे.शेतात काम करायला मजूर मिळत नाहीत.दररोज आम्हाला बिबटया दिसत असतो.पाच बिबटे पकडून देखील माझ्या येथे बिबट्याची संख्या कमी झालेली दिसत नाही.आज सकाळी देखील दोन बिबटे आम्हाला दिसले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...वनविभागाचे कर्मचारी त्यांचं काम व्यवस्थित करत नाहीत.त्यांनी लावलेले ट्रॅप कॅमेरे देखील व्यवस्थितरीत्या काम करत नाहीत.वनविभागाचे कर्मचारी त्यांच्या वरीष्ठांनी त्यांना दिलेल्या सूचनांचे पालन करत नाहीत. बिबट्याच्या बंदोबस्त करण्यासाठी वनविभाग व सरकारनेयाची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.