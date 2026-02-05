पुणे

Pune News: पिंपळवंडी येथे पाचवा बिबट्या जेरबंद; बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने बिबटे वनविभाग पुन्हा सोडत असल्याचे निष्पन्न!

Radio collar leopard Trapping operation: पिंपळवंडीत पाचवा बिबट्या जेरबंद; रेडिओ कॉलरमुळे वनविभागाची पुनः सोडण्याची शंका
The fifth leopard captured at Pimpalvandi, fitted with a radio collar, during a forest department operation.

The fifth leopard captured at Pimpalvandi, fitted with a radio collar, during a forest department operation.

eSakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पिंपळवंडी: येथील काकडपट्टा(ता.जुन्नर) शिवारातील शेतकरी मयुर नेताजी वाघ यांच्या घराजवळील शेतात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात बुधवारी(ता.४)दुपारच्या वेळेस बिबट्या जेरबंद झाल्याची माहिती ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
village
Leopard
Action
district
Forest department

Related Stories

No stories found.