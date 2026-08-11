Pune Crime News : वडा खाताना पाय लागल्याने पुण्यात टपरीवर हाणामारी; घरी जाऊन झोपलेला शिवम परत उठलाच नाही

Pune Crime News Ganesh Peth : पुण्यात वडापाव घेताना पाय लागल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या हाणामारीत २८ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. भांडणात छातीवर मार लागल्यानंतर हा तरुण घरी जाऊन झोपला. मात्र, रात्री तो झोपेतून उठलाच नाही. या प्रकरणी फरासखाना पोलिसांनी २४ वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेतले आहे.शिवम राजेश परदेशी (वय २८, रा. गणेश पेठ) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. वैभव किशोर साळुंखे (वय २४, रा. गणेश पेठ) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे..गणेश पेठेतील डुल्या मारुती चौकात दुपारी तीनच्या सुमारास ही घटना घडली. शिवम वडापाव घेण्यासाठी एका गाडीवर गेला होता. त्यावेळी त्याचा पाय वैभवला लागला. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर हाणामारी झाली. या वेळी वैभवने शिवमच्या छातीवर मारहाण केल्याचा आरोप आहे..भांडणानंतर शिवम घरी गेला आणि झोपला. यानंतर तो उठलाच नाही. कुटुंबीयांनी त्याला उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. छातीला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..Pune Crime: किरकोळ कारणावरून वाद अन् थेट हल्ला; मारहाणीत ५९ वर्षीय महिलेचा मृत्यू, कोलदऱ्यात किरकोळ वादाचा थरारक शेवट.घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यानंतर वैभव साळुंखे याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे गणेश पेठ परिसरात खळबळ उडाली आहे. फरासखाना पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.