पुण्यात लक्झरी कार डिलिव्हरीचा विक्रम! कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना करोडोंची भेट; ११ लक्झरी Volvo XC90 कार्स सुपूर्द

फ्लाइगा वोल्वो कार्स पुणे यांनी काल शिवाजीनगर येथे झालेल्या विशेष कार्यक्रमात एकाच वेळी 11 लक्झरी वोल्वो एक्ससी 90 गाड्यांची विक्रमी डिलिव्हरी केली. पुण्यातील लक्झरी कार बाजारासाठी ही एक महत्त्वाची घटना मानली जात असून वोल्वो एक्ससी 90 गाड्यांच्या सर्वात मोठ्या एकावेळी झालेल्या डिलिव्हरींपैकी ही एक आहे. या 11 लक्झरी गाड्यांच्या किल्ल्या शिवम असोसिएट्सचे सीएमडी आणि संस्थापक डॉ. शिवानंद एस. नीलन्नवर यांना सुपूर्द करण्यात आल्या..शिवम एसोसिएट्स यांच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त या लक्झरी कार्स संस्थेतील प्रमुख सदस्यांना भेट स्वरूपात देण्यात आल्या. त्यांच्या योगदानाचा आणि कंपनीसोबतच्या दीर्घकालीन संबंधांचा सन्मान करणे हा यामागचा उद्देश होता. या भव्य डिलिव्हरी कार्यक्रमाला वरिष्ठ अधिकारी, टीम सदस्य आणि अनेक मान्यवर पाहुणे उपस्थित होते. हा कार्यक्रम यश, वारसा आणि विकासाचा एक संस्मरणीय सोहळा ठरला..वोल्वो एक्ससी 90 ही साधेपणातील लक्झरीचे एक प्रमुख प्रतीक म्हणून ओळखली जाते. ही कार प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये, उत्कृष्ट आराम आणि आकर्षक स्कँडिनेव्हियन डिझाइन यांचे उत्तम संयोजन सादर करते. हे मॉडेल यश आणि विशेष प्रसंग साजरे करण्यासाठी एक लोकप्रिय आणि पसंतीचा पर्याय मानले जाते.