पुणे

Pimparkhed News : बिबट्यांच्या हल्ल्यानंतर पिंपरखेड ग्रामस्थांसाठी वनमंत्री गणेश नाईक उद्या भेटीस येणार !

Forest Minister : पिंपरखेड ता येथे उद्या वनमंत्री गणेश नाईक येणार असुन कुंटुबांचे सांत्वन करणार आहे. या भेटीकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले असून, नागरिकांना आता वनमंत्र्यांकडून ठोस निर्णयांची अपेक्षा आहे.
Forest Minister Ganesh Naik to visit Pimparkhed

Forest Minister Ganesh Naik to visit Pimparkhed

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संजय बारहाते

टाकळी हाजी : पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे अलीकडेच झालेल्या बिबट्यांच्या हल्ल्यात शिवन्या बोंबे, भागुबाई थोरात आणि रोहन बोंबे या तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर वन खात्याच्या निष्क्रियतेविरोधात ग्रामस्थांनी तीव्र रोष व्यक्त केला होता. संतप्त नागरिकांनी पिंपरखेड येथे रास्ता रोको आंदोलन करत वनमंत्री गावात आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा दिला होता.

Forest Minister Ganesh Naik to visit Pimparkhed
बिबट हल्ल्यात आजून किती जीव गेल्यावर जाग येणार?
Loading content, please wait...
village
Leopard
Forest
shirur
Meeting
ganesh naik

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com