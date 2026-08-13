Pune News : महापौर बंगल्याच्या नामांतरावरून आजीमाजी महापौर आमनेसामने

पुणे - महापौर बंगल्याचे नामकरण ‘रामदूत’ करावे असा प्रस्ताव भाजपच्या नगरसेवकांनी दिला आहे. त्यास महापौर संघटनेने विरोध केला असताना महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. शासकीय बंगल्याला नाव दिले जाते. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून हे नाव देण्यास काहीच चुकीचे नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले..गेल्या अनेक वर्षांपासून घोले रस्त्यावरील महापौरांच्या निवासस्थानास महापौर बंगला असेच संबोधले जाते. त्यास वेगळे नाव नव्हते. पण भाजपच्या नगरसेवकांनी नाव समितीपुढे महापौर बंगल्याला ‘रामदूत’ असे नाव देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यावर विरोधकांनी हरकत घेतली आहे..पुणे शहर माजी महापौर संघटनेने यासंदर्भात पत्रक काढले आहे. त्यात मुंबईतही महापौर बंगला आहे, पण त्यास स्वतंत्र नाव नाही. असे असताना पुण्याच्या महापौर बंगल्याचे नाव बदलू नये. हा प्रस्ताव मागे घ्यावा तशी सूचना भाजपच्या स्वीकृत नगरसेवकांना करावी अशी मागणी महापौर नागपुरे यांच्याकडे केली आहे.त्यावर नागपुरे म्हणाल्या, ‘शासकीय बंगल्यांना नावे दिली जातात. त्यामुळे महापौर बंगल्यास ‘रामदूत’ असे नाव देण्यास हरकत नाही. या बंगल्याला रामाचे नाव दिले जात असल्याने विरोधक कुठलाही संबंध कुठेही जोडून टीका करत आहेत.’.पत्रात मोहोळ यांचे नावमहापौर संघटनेने काढलेल्या पत्रात माजी महापौर व केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचेही नाव टाकण्यात आल्याने भाजपमध्ये परस्पर विरोधी भूमिका असल्याची चर्चा सुरू झाली. मोहोळ यांच्याकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता, ते म्हणाले, ‘मी दिल्लीत अधिवेशनात असल्याने हा विषयच मला माहिती नाही. त्यामुळे पत्रात नाव टाकण्याचा काही संबंध नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.