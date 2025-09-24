शिवसेनेचे माजी आमदार प्रकाश देवळे यांचं निधन, विलासराव देशमुखांचा अर्ध्या मतानं केलेला पराभव

पुण्यातील शिवसेनेचे माजी आमदार आणि प्रति शिर्डी शिरगावचे मुख्य विश्वस्त प्रकाश केशवराव देवळे यांचं अल्पशा आजाराने निधन झालं. मंगळवारी रात्री साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली. पुण्यात वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. प्रकाश देवळे यांनी वयाच्या ७७ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला..शिवसेनेकडून विधान परिषदेच्या निवडणुकीत प्रकाश देवळे यांनी १९९६ मध्ये विलासराव देशमुख यांचा पराभव केला होता. त्या निवडणुकीत ते जायंट किलर ठरले होते. १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या पराभवानंतर राज्यात युतीचं सरकार आलं होतं. त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीत विलासराव देशमुख यांना लातूरमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. विधानसभेनंतर वर्षभरातच विधान परिषदेची निवडणूक होती. या निवडणुकीत विलासराव देशमुख यांना काँग्रेसने तिकिट दिलं नाही. तेव्हा विलासराव अपक्ष रिंगणात उतरले. दुसरीकडे शिवसेनेनं प्रकाश देवळे आणि रवींद्र मिर्लेकर यांना तिकिट दिलं होतं. .Wet Drought Explaind: 'ओला दुष्काळ' अशी संकल्पनाच नाही, मग राजकारणी का मागणी करतात? सरकारी भाषेत व्याख्या काय?.विलासराव देशमुखांनी शिवसेनेकडं पाठिंबा मागितला होता आणि दुसऱ्या पसंतीची मतं त्यांना देण्याचं ठरलं होतं. यामुळे देवळेंचा पराभव होण्याची शक्यता दाट होती. मात्र, निवडणुकीत शेवटच्या फेरीत विलासराव देशमुख आणि अपक्ष उमेदवार भय्यासिंग राठोड यांच्यात काँटे की टक्कर झाली. देवळे हे विजयी झाले आणि विलासराव देशमुख यांना अर्ध्या मताने पराभव पत्करावा लागला..माजी आमदार प्रकाश देवळे यांचं १२ वी पर्यंत शिक्षण झालं. २००१ मध्ये त्यांनी शिरगावात प्रतिशिर्डी साई मंदिर उभारलं. राजकारणासह त्यांनी विविध क्षेत्रात कार्याचा ठसा उमटवला. पुणे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख, बांधकाम व्यावसायिक, ऑर्केस्ट्राकार म्हणूनही त्यांची ओळख होती. त्यांनी मायेची सावली नावाचा मराठी चित्रपटही बनवला होता. याचं दिग्दर्शन आणि संगीतही त्यांनीच दिलं होतं..कलायात्री शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं काम केलं.नामदेव शिंपी समाजाकडून प्रकाश देवळे यांना समाज भूषण पुरस्कार देण्यात आला होता. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.