Pune Petrol Diesel Rate Hike: वाहनधारकांची चिंता वाढली; चार दिवसांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका..

पुणे : अवघ्या चार दिवसांपूर्वी इंधन दरात मोठी वाढ झाल्यानंतर आता पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात जवळपास एक रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांच्या खिशावर आणखी ताण पडणार असून वाढत्या इंधन दरांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे..आज जाहीर झालेल्या नव्या दरानुसार पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ९१ पैशांची वाढ झाली असून पेट्रोलचा दर १०६.९८ रुपयांवरून १०७.८९ रुपये प्रति लिटर झाला आहे. तर डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ९४ पैशाची वाढ होऊन तो ९३.४५ रुपयांवरून ९४.३९ रुपये प्रति लिटर झाला आहे..यापूर्वी १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी पेट्रोलमध्ये प्रति लिटर ३.१६ रुपये, डिझेलमध्ये ३.१० रुपये आणि पॉवर पेट्रोलमध्ये ३.१४ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्या दरवाढीनंतर अवघ्या काही दिवसांत पुन्हा दरवाढ झाल्याने वाहनधारकांना सलग दुसऱ्यांदा आर्थिक फटका बसला आहे..दरवाढीचा परिणाम केवळ खासगी वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहणार नसून मालवाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रावरही त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. डिझेल हे मालवाहतुकीचे प्रमुख इंधन असल्याने ट्रक, बस आणि कृषी क्षेत्रातील यंत्रणांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. परिणामी भाजीपाला, धान्य, फळे आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाहतूक खर्चात वाढ होऊन त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतींवरही होण्याची शक्यता आहे..आजची दरवाढ (रुपयांत) :* पेट्रोल : ०.९१ प्रति लिटर* डिझेल : ०.९४ प्रति लिटरनवे दर : (रुपयांत)* पेट्रोल : १०७.८९ प्रति लिटर* डिझेल : ९४.३९ प्रति लिटर.