Fuel Price Hike: इंधनाचे दर पुन्हा वाढले! बुधवारी मध्यरात्रीपासून नवीन दरवाढ लागू; पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी

Pune CNG rates increased by Rs 2.5 per kg: एका महिन्यात चारवेळा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढलेले असून सीएनजीचे दरसुद्धा त्याच गतीने वाढत आहेत. पुण्यामध्ये बुधवार, दि. २७ मे रोजीच्या मध्यरात्रीपासून सीएनजीची दर लागू होत आहेत. तब्बल २.५ रुपयांनी ही दरवाढ झालेली आहे..पुण्यामध्ये सीएनजीचे जुने दर ९२.२५ रुपये प्रति किलो होते. यामध्ये आता २.५ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे नवे दर ९४.७५ रुपये असे असतील. बुधवारी मध्यरात्रीपासून ही दरवाढ लागू होत आहे. मध्यपूर्व आशियातील युद्धाच्या संघर्षामुळे अनेक देशांना इंधन दरवाढीचं संकट सोसावं लागत आहे..दरम्यान, २५ मे रोजी पेट्रोल २.६१ रुपयांनी वाढलं तर डिझेल २.७१ रुपयांनी वाढलं आहे. त्याआधी १५ मे, १९ मे आणि २३ मे रोजी दरवाढी झालेली आहे. एकाच महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये चारवेळा वाढ झाली. भविष्यात परिस्थिती आणखी भीषण होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय..प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे नवे दरदिल्ली १०२.१२मुंबई १११.२१कोलकता ११३.५१चेन्नई १०७.७७.यातच आता पुण्यामध्ये सीएनजी ९४.७५ रुपये प्रतिकिलोने मिळणार आहे. सामान्य वाहनधारकांना याचा मोठा फटका बसेल. तसेच रिक्षाचालकांवर ताण पडल्याने प्रवाशांनाही याचा फटका बसणार आहे. नवे दर लागू होणार असल्याने बुधवारी रात्री अनेक सीएनजी पंपांवर गर्दी झाल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं.