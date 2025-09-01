पुणे

Ganesh festival २०२५: टाळ्या अन्‌ शिट्ट्यांची साद! 'पुण्याच्या मध्यवस्तीत रविवारी गर्दीचा उच्चांक'; सुट्टीचा लुटला आनंद

Fun-Filled Sunday: गौरीचे आगमन रविवारी झाले. गौरीपूजनामुळे दुपारच्या वेळी शहरात गर्दी तशी कमी दिसून आली. मात्र सायंकाळच्या वेळी ही गर्दी वाढायला सुरवात झाली. बच्चेकंपनींनी पालकांकडे सुटीमुळे रविवारीच गणेश दर्शन व देखावे पाहण्याचा हट्ट धरला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘खंडेराया देवराया.. थाटून आलास नळदुर्गाला, घेऊन जाया बानुबया... बानुबया... बानुबया...बानुबया...’ नवजवान मित्रमंडळाच्या खंडोबा-बानू विवाह सोहळा या जिवंत देखाव्यात लागलेलं गाणं अन देखावा पाहण्यासाठी आलेल्या गणेशभक्तांनी त्यावर धरलेला ठेका, सोबत टाळ्या अन शिट्ट्यांची साथ. अशा उत्साही वातावरणात गणेशभक्तांनी गणेश दर्शनासह देखावे पाहण्याचा आनंद रविवारी लुटला.

