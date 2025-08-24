Ganesh Festival 2025 : खरेदीसाठी बाजारपेठा गजबजल्या; पूजा आणि सजावटीच्या साहित्यासाठी पुणेकरांची लगबग

पुणे : येत्या बुधवारपासून (ता.२७) गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर आणि उपनगरांतील बाजारपेठा खरेदीदारांनी गजबजून गेल्या आहेत. गणेशोत्सवाच्या काही दिवस अगोदर दोन दिवस साप्ताहिक सुट्टी आल्याने शनिवारी सकाळपासूनच प्रमुख व्यापारी गल्लीबोळात विविध साहित्य खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांमध्ये उत्साह होता..पुण्यातील प्रमुख बाजारपेठा म्हणजेच लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, रविवार पेठ, टिळक रस्ता, बुधवार पेठ, शिवाजी रस्ता, महात्मा फुले मंडई येथे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सजावट, घरगुती आणि पूजा साहित्य खरेदीसाठी गणेशभक्तांनी बाजारपेठांमध्ये गर्दी केली होती. गणेशोत्सव हा घराघरांतील आनंदाचा सण असल्याने प्रत्येकजण आपल्या पद्धतीने सजावटीची तयारी करीत आहे. पुढील काही दिवसांत ही गजबज अधिक वाढणार असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..Pune News : पतीला अर्ध यकृत दिल, प्रत्यारोपणनंतर पत्नीसह दोघांचाही मृत्यू; पुण्यातील रुग्णालयात घटनेने खळबळ.शहराच्या मध्यवर्ती भागातच नाही तर खराडी, वडगाव शेरी, औंध, कोथरूड, वारजे, कात्रज, बिबवेवाडी या उपनगरांतील बाजारपेठांतही खरेदीदारांची मोठी गर्दी झाली होती. नागरिकांनी कुटुंबीयांसह खरेदीचा आनंद लुटला. अनेकांनी ऑनलाइन खरेदीऐवजी प्रत्यक्ष बाजारात जाऊन वस्तू खरेदीला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. त्यामुळे लहान दुकानदारांनाही फायदा झाला..प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गर्दीसजावटीसाठी लागणारे फोम, फुलांचे विविध प्रकार, घरगुती देखावे, लाकडी मखराचे साचे, तयार फुलांची मखर, पुठ्यांचे सजावटीचे मखर, लाकडी व प्लास्टिकची सजावट, लाईट्स, फुलांची कृत्रिम तोरणे, मंडपासाठी लागणारे बांबू, कापड व इतर साहित्याची नागरिकांकडून मोठी खरेदी झाली. याशिवाय, घरगुती वापरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, फर्निचर आणि स्वयंपाकघरातील साहित्याची मोठी मागणी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.