Ganesh Festival 2025 : पुण्यात गणेशोत्सवाची धूम, पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात गणरायाचे स्वागत

पुणे : पारंपरिक ढोल-ताशांचा गजर...ठेका धरायला लावणारा ताल...मन मोहून टाकणाऱ्या रांगोळीच्या पायघड्या...फुलांची आकर्षक सजावट...अन् ‘मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषाने अवघे उपनगर दुमदुमून गेले. बुद्धीची देवता, चौदा विद्या, चौसष्ट कलांचा अधिपती असलेल्या गणरायाचे आज मंगलमय वातावरणात आगमन झाल्याने चैतन्यमयी आनंदपर्वाची सुरुवात झाली..कोथरूड परिसरात कार्यकर्त्यांची लगबगकोथरूड ः कोथरूडमध्ये सकाळपासूनच गणेश स्थापनेसाठी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची लगबग सुरू होती. ढोल, झांज, झेंडा पथकांचा लयबद्ध आवाज, बँडचा सुश्राव्य आवाज अशा राजेशाही थाटात गणेशाचे मंडपामध्ये आगमन झाले. लहान पोरांपासून ऐंशी वर्षांच्या थोरांपर्यंत सर्वांनी उत्साहाने गणरायाचे स्वागत केले.तिरंगा मित्रमंडळ, संघर्ष मित्रमंडळ, समाजसुधारक मित्र मंडळ, संयुक्त आझादनगर मित्रमंडळ, अमर मित्रमंडळ, संयुक्त भेलके नगर मित्रमंडळ, हमराज गणपती मित्रमंडळ, नवभूमी मित्रमंडळ, मुठेश्वर मित्रमंडळ, विजय त्रिमूर्ती मित्रमंडळ, जयदीप मित्रमंडळ, म्हातोबा मित्रमंडळ, अखिल कोथरूड गावकरी मित्रमंडळ, त्रिमूर्ती मित्रमंडळ, अखिल भुसारी कॉलनी मित्रमंडळ, संगम मित्रमंडळ, श्री साई मित्रमंडळ ट्रस्ट, नवनाथ मित्रमंडळ, वनाज मित्रमंडळ, श्री शिवसाम्राज्य ट्रस्ट, श्रीराम तरुण मंडळ, श्रीकृष्ण मित्रमंडळ, समता मित्रमंडळ, एकदंत फ्रेंड सर्कल ट्रस्ट सागर कॉलनी, आदर्श मित्रमंडळ केळेवाडी, विश्वशांती मित्रमंडळ केळेवाडी, एकता मित्रमंडळ, एरंडवणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ कर्वे रस्ता अशा सार्वजनिक गणपती मंडळांच्या मूर्तींची पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात, ‘जय गणेश’च्या जयघोषात थाटामाटात स्थापना करण्यात आली. अखिल जयभवानीनगर संघर्ष मित्रमंडळाच्या गणेश मिरवणुकीत शिळींब, (ता. मावळ) येथील राधा-कृष्ण तरुण मंडळ ढोल झांज पथकाने रंग भरला..केशवनगर, मुंढव्यात मंगलमय वातावरणमुंढवा ः केशवनगर, मुंढवा, कोरेगाव पार्क, ताडीवाला रस्ता, खराडी या उपनगरांत चौदा विद्या... पासष्ट कलांचा अधिपती असलेल्या श्रीगणेशाची मोठ्या उत्साहात प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ‘मंगलमूर्ती मोरयाऽऽऽ’च्या व ढोल-ताशांच्या गजरात उत्साहात आणि भक्तिभावात अनेक घराघरांत श्रींचे आगमन झाले. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात गणरायाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. यानिमित्त सर्वत्र उत्साह आणि जल्लोषाचे वातावरण होते.केशवनगर कुंभारवाडा येथे गणपती घेण्यासाठी मोठी गर्दी होते. मुंढवा पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक माया देवरे व वाहतूक विभागाचे सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप जोरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते रेणुकामाता मंदिर ते विहाना सोसायटी ते शिवाजी चौक असा एकेरी रस्ता करण्यात आला होता, तसेच पोलिस अधिकारी व वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या चोख बंदोबस्तामुळे दरवर्षी होणारी वाहतूक कोंडी या वर्षी झाली नाही.केशवनगर येथील कुंभारवाड्यात गणपती घेण्यासाठी अनेक भाविकांनी चारचाकी गाड्या आणल्या होत्या, तर अनेक नागरिक गणेशमूर्तीला सांभाळत वाहनांच्या गर्दीतून वाट काढत गणपतीला घरी नेताना दिसत होते. घरगुती मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी भक्तांचा सकाळपासून उत्साह दिसून आला. अनेकांनी मुहूर्त पाहून गणपतीची प्रतिष्ठापना केली. सार्वजनिक मंडळांनी साध्या पद्धतीने तयारी केलेली दिसून आली. श्रींच्या पूजेसाठी लागणाऱ्या फुला-फळांचे स्टॉल, तसेच मिठाईच्या दुकानांसमोर गर्दी होती..वाघोलीत वरुणराजाकडून स्वागतवाघोली ः वाघोली व परिसरात गणरायाचे जल्लोषात आगमन झाले. घरोघरी, सोसायट्या, सार्वजनिक मंडळांमध्ये वाजतगाजत गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. गणरायाला घरी आणण्यासाठी बाजारात सकाळपासूनच लगबग सुरू होती. पावसानेही गणरायाच्या स्वागतासाठी अधूनमधून हजेरी लावली.मागील काही दिवसांपासून बाजारपेठ गणरायाच्या सजावटीच्या व पूजेच्या साहित्याने सजली होती. कामातून वेळ मिळेल तसे नागरिक खरेदी करत होते. तयार आसन, छोटे रेडिमेड मंडप, विविध प्रकारचे कापड, सुटे सजावटीचे मटेरिअल, लायटिंग माळा, पूजेचे साहित्य आदी खरेदीसाठी बाजारात झुंबड उडाली होती. सकाळीच नागरिक श्रीगणेशाला घरी आणण्यासाठी बाहेर पडले होते. त्यात बालचमूंचा अधिक उत्साह होता. डोक्यावर टोपी, कपाळाला पट्टी व ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात गणरायाला घेऊन कुटुंबे जात होती. सोबतीला हलगी व पिपाणीचा सूरही होता. सोसायट्यांमध्येही जल्लोषात गणरायाची स्थापना करण्यात आली. फेटे बांधून ढोल पथकाच्या सुरात गणराय विराजमान झाले. मंडळांनीही गणरायाची उत्साहात स्थापना केली. देखावे पूर्ण करण्यासाठी मंडळांची लगबग सुरू होती. पहिल्या दिवशीच देखावे नागरिकांना बघता यावे, यासाठी कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. वाघोली पोलिस ठाणे अंतर्गत सुमारे १२५ गणपती मंडळे आहेत. मागील वर्षीपेक्षा अधिक मंडळांची भर पडली आहे. वाघोलीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युवराज हांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता, तर वाघोली वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय लिगाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले होते.मार्केट यार्डात विधिवत पूजामार्केट यार्ड : छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळाच्या शारदा-गजाननाची प्रतिष्ठापना दुपारी एक वाजता उत्साहात पार पडली. सकाळी अकरा वाजता मिरवणुकीस सुरुवात झाली. विविध व्यापारी, कामगार, हमाल यांच्या उपस्थितीत विधिवत पूजनानंतर गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. यंदा मंडळाने पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराचा देखावा साकारला आहे.दरम्यान, मिरवणुकीसाठी दक्षिण भारतातील पारंपरिक वाद्यांचा नाद गाजत होता. ढोल-ताशांच्या वादनामुळे परिसर दुमदुमून गेला. याचबरोबर तिरुपती बालाजीच्या रथाची उभारणी करून त्याचे सुंदर सजवलेले रूप मिरवणुकीत आकर्षण ठरले. भाविकांनी ढोल-ताशांच्या गजरात, फुलांच्या वर्षावात आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषात उत्साहाने सहभाग घेतला. यावेळी मार्केट यार्डातील व्यापारी, नागरिक आणि भाविक उपस्थित होते..कर्वेनगरमध्ये गुलालविरहित मिरवणुकाकर्वेनगर ः ‘मंगलमूर्ती मोरया’चा जयघोष करीत कर्वेनगर परिसरात गणरायाचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. पावसाच्या रिमझिम सरींमध्ये भाविक चिंब झाले होते. अनेक मंडळामध्ये ढोल-ताशांचा गजर ठेका धरायला लावत होता. मिरवणुकीतील फुलांची भव्य आरास आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत होती. ठिकठिकाणी काढण्यात आलेल्या रांगोळीच्या पायघड्या मन मोहून टाकत होत्या. बालकार्यकर्त्यांचा उत्साह उल्लेखनीय होता. तर काही ठिकाणी पर्यावरणपूरक संकल्पनांवर आधारित नैसर्गिक सजावट पाहावयास मिळाली. महिलांनी उंचावलेल्या केशरी झेंड्यांनी वातावरण भगवामय झाले होते. गणरायाचे आगमन म्हणजे केवळ धार्मिक सोहळा नव्हे, तर सामूहिक आनंदाचा आणि संस्कृती जपण्याची अनुभूती असल्याचे दिसून आले. ‘गुलालविरहित मिरवणूक’ हे यावेळच्या मिरवणुकीचे वैशिष्ट ठरले.नवजीवन मित्र मडंळाकडुन पारंपरिक पद्धतीने श्रीगणेशाचे स्वागत केले. बालकार्यकर्त्यांनी फुलांचा वर्षाव केला, तर युवकांनी ढोल-ताशांच्या गजरात नृत्य करत मिरवणुकीत रंगत आणली. पावसाच्या सरींनी भक्तांना अजिबात अडथळा आणला नाही, उलट संपूर्ण वातावरण अधिक मंगलमय झाले होते. सुरक्षिततेसाठी पोलिस प्रशासनाने विशेष बंदोबस्त ठेवला आहे.आंबेगाव परिसरात गणेशभक्तांमध्ये उत्साहआंबेगाव ः आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, जांभूळवाडी, कोळेवाडी परिसरात श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना मोठ्या उत्साहात झाली. दत्तनगर येथील श्री सिद्धिविनायक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मंडळाच्या गजाननाची प्राणप्रतिष्ठापना विधिवत झाली. श्री सिद्धीविनायक गणेशाची या वेळी दत्तनगर जांभूळवाडी रस्त्यावरील गवळीवाडा ते श्री सिद्धिविनायक मंदिर दत्तनगर चौकापर्यंत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. यावर्षीच्या मिरवणुकीचे खास आकर्षण शिवमुद्रा ढोलताशा पथक आणि नाशिक येथील अघोरी महाकाली पथक होते. दरम्यान, मिरवणुकीमध्ये श्री समर्थ रामदास स्वामींच्या पादुका दर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या होत्या.श्री समर्थ साहित्याचे अभ्यासक मोहनमहाराज रामदासी यांच्या हस्ते श्री गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा श्री सिद्धीविनायक मंदिरात करण्यात आली. या वेळी श्री सिद्धिविनायक सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष शंकरराव बेलदरे पाटील, मंडळाचे अध्यक्ष रोहन बेलदरे पाटील, कुणाल बेलदरे पाटील, संदीप बेलदरे पाटील, अतुल बेलदरे पाटील, संतोष बेलदरे पाटील, सुधीर निवंगुने, राजू वर्मा आदींसह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.आंबेगाव बुद्रुक येथील मानाचा पहिला गणपती असणाऱ्या गणपती चौक तरूण मित्र मंडळाच्या श्री गणेश मूर्तीची फुलांनी सजविलेल्या रथातून मिरवणूक काढून प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. परिसरातील लोकमान्य मित्र मंडळ, आंबेगावचा राजा, भेंडी चौक मित्र मंडळ, गवळीवाडा मित्रमंडळ आदी मंडळांच्या गणपतींची उत्साहात स्थापना करण्यात आली. जांभूळवाडी-कोळेवाडी परिसरातील श्रीगणेश भक्तांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पहायला मिळाले. जांभूळवाडी येथील अखिल जांभूळवाडी तरुण मित्रमंडळ, गणराज तरुण मित्रमंडळाच्या गणरायांची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. कोळेवाडी येथील जय बजरंग तरुण मित्र मंडळाने पारंपरिक वाद्याच्या गजरात गणेशमूर्तीची स्थापना केली,तर श्री वाघजाई मित्र मंडळाच्या गणेशाची प्राणप्रतिष्ठा सायंकाळी सात वाजता करण्यात आल्याची माहिती आदिवासीपाडा कोळेवाडी युवक समितीकडून देण्यात आली..हडपसर-मांजरीत ‘मंगलमूर्ती मोरया’चा गजरहडपसर : ‘एक दोन तीन चार, गणपतीचा जयजयकार....’, ‘मंगलमूर्ती मोरया...’ असा आर्त जयघोष आणि पारंपरिक वाद्यांचा गजर करीत हडपसर-मांजरी-महंमदवाडी परिसरातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी गणरायाचे उत्साहात स्वागत केले.दुपारपर्यंत घरच्या गणपतीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी मंडळाच्या गणेशाची प्रतिष्ठापना केली. या वर्षी डीजे, डॉल्बीला मर्यादा आल्याने अनेक मंडळांनी केवळ घोषणा देत, तर काही मंडळांनी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मिरवणुकीने गणेशाची स्थापना केली. मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसह परिसरातील नागरिक या मिरवणुकांमध्ये सहभागी झाले होते. काही मंडळांनी सकाळच्या मुहूर्तावरही गणेशाची स्थापना केली, तर मोठ्या संख्येतील मंडळांनी दुपारी चार ते रात्री आठ वाजेपर्यंत मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली.मगरपट्टा येथील आझाद युवक मित्र मंडळ, महादेवनगर येथील नवरंग कला क्रीडा संस्था, मॅक्स मित्र मंडळ, कल्पतरू सोसायटीतील विघ्नहर्ता कल्पतरू गणेश मंडळ, शेवाळेवाडी येथील लक्ष्मी माता ट्रस्ट, शिवचैतन्य कॉलनीतील शिवचैतन्य मित्र मंडळ, साडेसतरा नळी येथील क्रांतिवीर मित्र मंडळ, गोंधळेनगर येथील नटराज मित्र मंडळ, यशस्वी मित्र मंडळ, अमनोरा सिटीतील अँड्रिनो कल्चर कमिटी, हडपसर गावातील पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्केट मित्र मंडळ, अमनोरातील फ्युचर टॉवरमधील फ्युचर मित्र मंडळ, माळवाडी येथील गणेश तरुण मंडळ, साई दत्त मित्र मंडळ, जय भवानी मित्र मंडळ, लक्ष्मी कॉलनीतील लक्ष्मी कॉलनी मित्र मंडळ, मगरआळीतील भैरवनाथ मित्र मंडळ आदींनी भव्य मिरवणुका काढून विधिवत श्रीगणेशाची स्थापना केली..सिंहगड परिसरात जल्लोषात स्वागतधायरी : सिंहगड रस्ता परिसरात सकाळपासूनच गणेशोत्सवाच्या स्वागताचा जल्लोष पाहायला मिळाला. खडकवासला, किरकटवाडी, नांदेड, धायरी आणि नऱ्हे भागातील रस्त्यांवर आकर्षक सजावट, रोषणाई आणि फुलांच्या तोरणांनी वातावरण मंगलमय झाले होते. पारंपरिक पद्धतीने काढलेल्या मिरवणुकींमध्ये आबालवृद्धांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला.ढोल-ताशांच्या गजरात आणि लेझीम पथकांच्या तालावर काढलेल्या मिरवणुकींनी रस्ते दुमदुमले. रंगीत पताका आणि रोषणाईमुळे प्रत्येक चौक, गल्ली उजळून निघाली आहे. पारंपरिक पोशाखातील बालमंडळी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरली. परिसरात आनंदाचे, शिस्तबद्ध आणि सांस्कृतिक वातावरण अनुभवायला मिळाले.सुरक्षिततेसाठी पोलिस प्रशासनाने विशेष बंदोबस्त ठेवला असून, वाहतूक नियंत्रणासाठी ठिकठिकाणी वाहतूक पोलिस तैनात आहेत. पुढील काही दिवस परिसरात भक्तिमय वातावरण अनुभवायला मिळणार आहे.फुरसुंगी, उंड्रीत भक्तिमय वातावरणफुरसुंगी : उंड्री, फुरसुंगी परिसरात गणरायाचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. ‘मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषाने वातावरण भक्तिमय झाले होते. पावसाने उघडीप दिल्याने नागरिकांना मुहूर्तावर गणेश प्रतिष्ठापना करता आली.सकाळपासूनच घराघरांत तयारीची लगबग दिसत होती. मुहूर्तावर गणेश प्रतिष्ठापना करण्यासाठी भाविक सहकुटुंब गणेशमूर्ती घरी आणण्यासाठी जाताना दिसत होते. विशेषतः लहान मुलांमधील आनंद आणि उत्साह पाहायला मिळत होता. लहान मुलांसाठी मूर्तिकारांनी बनविलेली बालगणेश मूर्तीला केवळ मुलांकडूनच नाही, तर सर्वच वयोगटांतील भाविकांकडून पसंती मिळाल्याचे व्यावसायिकांकडून सांगण्यात आले.मंडळांकडून गणरायाच्या आगमनाची जोरदार तयारी दिसत होती. अनेक मंडळांनी पारंपरिक ढोल ताशा, मर्दानी खेळ, पारंपरिक रूढी ताज्या करण्यावर भर दिला होता. नवमहाराष्ट्र तरुण मंडळाकडून ध्वनिवर्धकाच्या संगीताला नापसंती दर्शवत पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात गणरायाचे स्वागत करण्यात आले. मिरवणुकीसाठी फुलांच्या आकर्षक रथाचे आयोजन करण्यात आले होते. अध्यक्ष नीलेश पवार, कार्याध्यक्ष अनिकेत पवार आणि जुनी सांगवीत विविध मंडळांतर्फे मिरवणुकाजुनी सांगवी : प्रशांत शितोळे मित्र परिवार व सिझन सोशल ग्रुपच्या 'सांगवीचा राजा'ची पालखी मिरवणुकीने प्रतिष्ठापना करण्यात आली. मधुबन मित्र मंडळ, शितोळेनगर क्रीडा व युवक मंडळ, आनंदनगर मित्र मंडळ, हिंदवी प्रतिष्ठान, राहीमाई प्रतिष्ठान जे. डी. ग्रुप, बालाजी प्रतिष्ठान, ढोरेनगर मित्रमंडळ, समर्थ मित्रमंडळ, अखिल सांगवी प्रतिष्ठान, अखिल ममतानगर गणेश मंडळ, मुळानगर मित्रमंडळ, कुंभारवाड्याचा राजा, अभिनव मित्रमंडळ आदींनी सवाद्य मिरवणुका काढल्या. भाविकांनी उत्साहाने मोदक, नारळ, फुलांचे हार अर्पण करत गणरायाचे स्वागत केले. 