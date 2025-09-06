पुणे

भक्ती, उत्साह आणि विरहाचा संगम! मानाच्या पाचही गणपतींचे विसर्जन, पुणेकरांच्या डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘गणपती बाप्पा मोरया’

Pune Manache Ganpati: पुण्यातील मानाच्या पाचही गणपतींना ढोल-ताशांच्या गजरात निरोप देण्यात आला आहे. मानाच्या गणपतींचे विसर्जन उत्साहात पार पडले आहे. यावेळी शहर दुमदुमले भक्तीगजराने होते.
राज्यभरात आज अनंत चतुदर्शीचा उत्साह आहे. गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी रस्त्यावर भाविकांची मोठी गर्दी जमली आहे. ढोल-ताशांच्या तालावर हजारो लोक पूर्ण भक्तीने नाचताना दिसत आहेत. सकाळपासूनच काही भागात हलका ते मध्यम पाऊस पडत आहे. पुण्यातील मानाच्या पाचही गणपतींचे मोठ्या उत्साहात विसर्जन संपन्न झाले आहे. ढोल ताशांच्या गजरात मानाच्या गणपतींना पुणेकरांनी निरोप दिला आहे.

