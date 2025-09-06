भक्ती, उत्साह आणि विरहाचा संगम! मानाच्या पाचही गणपतींचे विसर्जन, पुणेकरांच्या डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘गणपती बाप्पा मोरया’

राज्यभरात आज अनंत चतुदर्शीचा उत्साह आहे. गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी रस्त्यावर भाविकांची मोठी गर्दी जमली आहे. ढोल-ताशांच्या तालावर हजारो लोक पूर्ण भक्तीने नाचताना दिसत आहेत. सकाळपासूनच काही भागात हलका ते मध्यम पाऊस पडत आहे. पुण्यातील मानाच्या पाचही गणपतींचे मोठ्या उत्साहात विसर्जन संपन्न झाले आहे. ढोल ताशांच्या गजरात मानाच्या गणपतींना पुणेकरांनी निरोप दिला आहे..पुण्यातील मानाच्या पहिला कसबा गणपतीच विसर्जन तीन वाजून ४७ मिनिटांनी झाले आहे. दुसरा मानाचा तांबडी जोगेश्वरी गणपतीचे विसर्जन चार वाजून १० मिनिटांनी पार पडले. तिसरा मानाचा गुरुची तालीम गणपतीचे नटराज घाट या ठिकाणी विसर्जन चार वाजून ३५ मिनिटाने पार पडले. मानाचा चौथा गणपती तुळशीबाग गणपतीचे पांचाळेश्वर घाट येथे विसर्जन पाच वाजून पार पडले आहे. मानाचा पाचवा केसरीवाडा गणपतीचे विसर्जन घाटावर कृत्रिम हौदात पाच वाजून ४० मिनिटांनी पार पडले..भक्तीपासून ते व्यापारापर्यंत... गणपती विसर्जन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक इंजिन कसे बनते? वाचा ₹४५,००० कोटींच्या अर्थप्रवाहाची जादू!.पुण्यातील पाचही मानाचे गणपती शनिवारी संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या आधीच अलका चौकात पोहोचले होते. पुणे पोलिसांनी गणपती मंडळांसोबत बैठका घेतल्या होत्या. मिरवणूक दुसऱ्या दिवसापर्यंत पसरू नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले होते. पुण्यात , या वर्षीची मिरवणूक नेहमीपेक्षा कमी वेळात निघण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पोलिसांनी मंडळांना विसर्जन मिरवणूक कमी करण्यास सांगितले होते. .कसबा पेठ, तांबडी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुळशीबाग आणि केसरीवाडा हे पाच मानाचे गणपती विसर्जन मिरवणुकीचे नेतृत्व करतात. जे सहसा बेलबाग चौकातून लक्ष्मी रोड आणि टिळक रोड सारख्या प्रमुख मार्गांवर जाते. पारंपारिक ढोल-ताशा पथके, कला सादरीकरणे आणि रंगीत रांगोळी सजावटीसह उत्सव साजरा करण्यासाठी हे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद असतात. कारण हजारो नागरिक रस्त्यावर रांगा लावतात आणि पाहण्यासाठी रांगा लावतात..९० वर्षांची परंपरा आजही कायम! बैलगाडीतून निघालेली गणपती मिरवणूक ठरली खास, भाविकांसाठी अविस्मरणीय अनुभव.पुणे पोलिसांनी गणपती मंडळांसोबत बैठका घेतल्या होत्या. मिरवणूक दुसऱ्या दिवसापर्यंत पसरू नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले होते. सर्व प्रमुख मंडळांना मिरवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करून वेळेचे पालन करण्यास सांगण्यात आले होते. शनिवारी कडक पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला होता. कर्तव्यावर असलेल्या ऑलिव्ह अधिकाऱ्यांनी मंडळांना आणि लोकांना जलद गतीने पुढे जाण्याचे आवाहन केले होते. प्रमुख चौकांमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी ढोल ताशा पथकांवरही लक्ष ठेवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.