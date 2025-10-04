Gautami Patil : गौतमी पाटीलला उचलायची का नाही? चंद्रकांतदादांचा थेट DCPना कॉल

गौतमी पाटीलच्या गाडीने एका रिक्षाला धडक दिल्याच्या प्रकरणी पोलिसांनी तिला नोटीस बजावली आहे. पुण्यातील वडगाव बुद्रुक परिसरात मंगळवारी पहाटे हा अपघात झाला होता. गाडीने रिक्षाला धडक दिल्यानं रिक्षा चालक जखमी झाला होता. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी कारवाईची मागणी होत असून राजकीय पक्षांकडूनही हा मुद्दा उचलून धरण्यात आलाय. शिवसेना ठाकरे गटाकडून गौतमी पाटीलवर कारवाई करावी आणि पोलिसांकडून योग्य तपास केला जात नसल्याचा आरोप करत आंदोलन करण्यात आलं. तर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट डीसीपींना कॉल करून गौतमीवर कारवाई करायचीय की नाही असा प्रश्न केला. चंद्रकांत पाटील यांचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे..रिक्षाला धडक देणारी गाडी ही गौतमी पाटीलच्या नावावर रजिस्टर आहे. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी तपासासाठी तिला नोटीस बाजवली आहे. तर याआधी गौतमी पाटीलच्या चालकाला पोलिसांनी अटक केलीय. मंगळवारी पहाटे ५ वाजता पुण्यातील वडगाव बुद्रुक परिसरात एका भरधाव वाहनाने एका रिक्षाला धडक दिली. या अपघातात रिक्षा चालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सामाजी विठ्ठल मरगळे असे जखमी झालेल्या रिक्षा चालकाचे नाव आहे..Gautami Patil News : गौतमी पाटीलच्या अडचणी वाढणार? ; पुणे पोलिसांनी बजावली नोटीस!.रिक्षा चालकाच्या नातेवाईकांनी या प्रकरणी योग्य तपास होत नसल्याचं म्हणत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भेट घेतली. यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी डीसीपींना फोन करून या प्रकरणाची माहिती घेतली. गौतमी पाटील गाडीत नसली तरी जे कुणी चालवत होते त्यांना अटक करा अन् गाडी जप्त करा असंही चंद्रकांत पाटील म्हणाले. रिक्षाचालकाच्या उपचाराचा खर्च गौतमीला करायला लावा असं चंद्रकांत पाटील यांनी पोलिसांना सांगितले..चंद्रकांत पाटील यांनी डीसीपींना फोनवर म्हटलं की, गौतमीला उचलायचं की नाही? गाडी ज्याची आहे त्यांच्यावर कारवाई करायची नाही का? चला तुम्ही म्हणताय की गौतमी पाटील नव्हती गाडीत पण मग गाडी कोणीतरी चालवत होतं ना, कोण भूत चालवत होतं का, जो कुणी गाडी चालवत होता त्याला पकडायला हवं ना? यावर डीसीपींकडून चालकाला अटक केल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, पकडलं... गुन्हा दाखल केला... गाडी कुठे आहे, गाडी जप्त करा आणि मालकीन असेल तिला नोटीस द्या. तुम्ही रिक्षाचालकाची मुलगी समोर बसलीय. तिचा खर्च तरी कर म्हणावं..अपघातानंतर कारचालक फरार झाला होता. मात्र सी सी टिव्ही फुटेज तपासून पोलिसांनी ३० वर्षीय वाहन चालकाला अटक केली आहे. ज्या वाहनाने रिक्षाला धडक दिली ते वाहन गौतमी पाटीलच्या नावाने असल्यामुळे सिंहगड रोड पोलिसांनी तिला नोटीस पाठवली आहे. या अपघात प्रकरणी चौकशी साठी हजर रहावे असे या नोटीस मध्ये बजावण्यात आले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.